哈卫生部：国内未发现尼帕病毒感染病例 边境防控已全面升级

消息指出，鉴于印度境内出现的尼帕病毒疫情，为做好预防工作，卫生部已在全国所有边境口岸加强了卫生检疫监控措施。

消息称，防疫部门将重点关注来自印度及其他已出现疫情的东南亚国家的入境人员。此外，卫生部将定期评估并更新受该病毒影响的风险国家名单。

卫生部表示，鉴于病毒输入的潜在风险，全国各医疗机构已进入预备状态。紧急医疗救助小组和感染科病房已准备就绪，同时，医疗机构已储备了充足的药品、个人防护用品以及消杀物资，确保应急供应不受影响。

卫生部建议计划前往病毒流行国家的公民严格遵守个人防护措施。同时提醒，公民从境外归国后若出现相关症状，应立即就医，并主动告知医生其境外旅居史。

据悉，尼帕病毒属于人畜共患病，可通过狐蝠（果蝠）、猪等动物传播给人类，也可通过与感染者密切接触实现人际传播。此外，摄入受污染的食物或饮料亦可导致感染。

该疾病的临床特征表现为高烧、头痛及全身乏力。在严重情况下，可能导致中枢神经系统受损并引发肺炎。

目前，针对尼帕病毒尚无特效治疗方法，也无获批上市的疫苗，临床医疗护理主要采取对症治疗。

