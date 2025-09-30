哈萨克斯坦鱼类生产增长21%

据哈萨克斯坦国家统计局数据显示，2025年1月至7月，鱼类及甲壳类、软体动物、加工和罐头制品的产量同比增长20.7%，达到3.55万吨。这一增幅主要得益于低基数效应——2024年全国鱼类产量较上年下降了17%。

值得一提的是，本年度国内鱼类产量首次自2022年以来与进口量持平。然而，对外出口有所下滑：2025年前七个月出口及转口量为1.03万吨，同比减少17.3%。

水产养殖正在逐渐成为行业增长的核心动力。2024年，全国水产养殖产量达到1.82万吨，是2021年的2.5倍。区域分布方面，突厥斯坦州以4400吨产量位居首位，占全国总量的四分之一，主要养殖品种包括鲤鱼、梭鲈、白鲢和草鱼。东哈州以超过2000吨的成绩排名第二，较2021年增长3.8倍，主要养殖品种为鳟鱼、鲤鱼和三文鱼。

此外，江布尔州（1800吨）、阿拉木图州（1700吨）和北哈州（1600吨）进入前五。在南部地区，鳟鱼养殖较为普遍，而北部则以白斑狗鱼为主。

生产增长带动了经济效益提升。2024年，全国水产养殖业的产值和服务额从65亿坚戈增至149亿坚戈，增长2.3倍。东哈州以31亿坚戈位列首位，突厥斯坦州以29亿坚戈紧随其后。这一差异主要源于养殖品种的市场价值差别，例如鳟鱼的市场价格显著高于鲤鱼。

投资方面，2023年迎来高峰，全年投入基础设施建设资金达223亿坚戈，并开设了数个大型渔业农场。然而，2024年投资热度有所回落。2025年1月至8月，水产养殖固定资产投资仅为34亿坚戈，同比下降20.3%。不过，仍有新的项目落地：例如在曼格斯套州，一家大型养殖场正在里海沿岸建设，项目总投资约120亿坚戈，其中50亿坚戈来自优惠贷款，首批网箱已安装完毕，将主要养殖鳟鱼。

根据哈萨克斯坦渔业委员会的数据，未来两年全国计划新建39家水产养殖场，总投资额将达到500亿坚戈。这将进一步推动国内渔业产业链完善，提升供给能力，并拓展出口空间。

【编译：达娜】