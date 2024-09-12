哈萨克斯坦磷肥生产增长60%，氮肥进口减少

不过，磷肥生产显著回升，同比增长60%，总量为1.46万吨，而2023年同期磷肥产量锐减了13.9倍。

2024年上半年，国内化工厂满足了氮肥需求（包括内销和出口）总量的42.2%，高于2023年的41.5%。同期，氮肥进口减少了5.3%，降至25.73万吨。与此同时，氮肥出口猛增四倍，达到12.62万吨，但国内市场的氮肥销售量则下降了26.4%，仅为31.93万吨。

磷肥市场同样表现强劲，国内生产满足了99.5%的需求，进口量减少了8.3%，仅为73吨。磷肥出口增长了34.3%，达到2600吨，国内市场供应量几乎翻倍，达到1.13万吨。

2024年6月，化肥出口价格同比上涨2.8%，与2023年3.4%的价格下降形成鲜明对比。这一增长主要来自磷肥出口价格的上涨，年增幅为21.3%，而氮肥出口价格则下降了0.4%。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据，2022年全球氮肥使用量最高的国家为埃及，达到了每公顷328.2公斤，紧随其后的是土库曼斯坦（309.4公斤）和中国（191.4公斤）。相比之下，哈萨克斯坦的氮肥使用量仅为每公顷2.4公斤，磷肥为1.3公斤，是世界上最低的使用水平之一，接近北朝鲜、苏丹和也门等受战争影响的国家。

在中亚和欧亚经济联盟国家中，哈萨克斯坦在氮肥和磷肥的使用量方面均位列末位。土库曼斯坦和乌兹别克斯坦在氮肥使用方面处于领先地位，而白俄罗斯、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦则在磷肥使用方面占据前列。

【编译：达娜】