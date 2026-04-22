区域生态峰会RES 2026在阿斯塔纳开幕

出席本次峰会的包括乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫、格鲁吉亚总统米哈伊尔·卡韦拉什维利、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、亚美尼亚总统瓦哈格恩·哈恰图良、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫以及土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫。

峰会以各国元首及国际组织负责人参与的全体会议拉开帷幕。与此同时，来自联合国机构及多个国际组织——包括欧安组织（OSCE）、经济合作组织（ECO）、经济合作与发展组织（OECD）、突厥国家组织（OTS）、上海合作组织（SCO）、欧亚经济委员会（EEC）、伊斯兰教科文组织（ISESCO）、亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）等，以及亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、世界银行和伊斯兰开发银行等金融机构的代表也参与了会议。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

本次峰会旨在推动中亚国家在生态系统保护与恢复、水资源与土地资源管理以及生物多样性保护等方面形成系统性政策与合作机制。

据悉，区域生态峰会由我国生态和自然资源部联合联合国及多家国际组织共同主办，是首次以区域协同方式系统应对生态挑战的大型国际平台。会议强调，相关问题的解决需要各国政府、国际与金融机构以及科研与商业界的广泛协作。

目前，来自阿塞拜疆、亚美尼亚、阿富汗、白俄罗斯、意大利、德国、格鲁吉亚、柬埔寨、中国、蒙古国、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、克罗地亚和日本等国的官方代表团已确认参会。峰会平台还将用于开展多场双边会谈。

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本次峰会共安排58项活动，其中包括17场高级别会议、4场中亚国家专题会议，以及37场圆桌会议、专题论坛与研讨会。

此外，会议期间还将就设立联合国框架下的国际水资源组织开展磋商。相关讨论将汇集各国水资源主管部门负责人、联合国相关机构及科研机构代表。

在峰会成果方面，各方将重点发布《中亚生态合作》联合声明，体现深化生态可持续发展合作的政治意愿。同时，还将提出2026年至2030年与联合国机构共同实施的区域行动计划。

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据介绍，峰会期间预计签署51项文件，包括13项谅解备忘录、16项联合声明与协议、16项区域及国家倡议以及6个投资项目。

作为峰会重要组成部分，2026区域生态峰会EXPO国际绿色技术展也同期举行。展会设有中亚各国及作为观察国的阿塞拜疆国家馆。我国国家馆重点展示生物多样性保护成果，包括野马、赛加羚羊及图兰虎种群保护、北咸海修复项目、科研成果以及“清洁哈萨克斯坦”计划的实施成效。

我国展区还重点呈现资源管理智能系统及智慧生态解决方案。RES 2026 EXPO展会将于4月22日至24日举行，预计吸引来自30个国家的约300家企业参展。

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【编译：木合塔尔·木拉提】