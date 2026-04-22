格鲁吉亚总统：生态环境直接影响经济和安全

他表示，目前生态问题并非仅仅局限于自然保护的范畴。

- 生态已成为当今影响国家经济稳定与安全的重要因素。气候变化、生物多样性丧失、环境污染和自然系统衰弱是复杂且密切相关的问题。-他说。

卡韦拉什维利指出，可持续发展是格鲁吉亚国家政策的主要优先事项之一。

- 我们正在扩大自然保护区的面积。同时，我们特别重视发展以经济利用和循环利用自然资源为基础的经济。-他说。

格鲁吉亚总统还谈到了水资源高效利用和农村地区发展的问题。

- 为保障民众获得清洁饮用水，水务系统现代化改造工作正在进行中。节约用水和提高农业可持续性是主要任务之一。-卡韦拉什维利说。

他在讲话中指出，正在实施的各项措施不仅会对格鲁吉亚国内产生积极影响，也会对区域层面产生积极影响。

最后，格鲁吉亚总统强调了区域合作的重要性。

- 南高加索地区作为连接各区域的重要地带，为加强国家间的互动提供了契机。-他说。

【编译：小穆】