生物识别支付：便捷背后的安全边界在哪里？

（哈萨克国际通讯社讯）随着数字技术的快速发展，生物识别支付正加速进入公众日常生活。从面部识别、掌纹扫描到虹膜识别，这些技术让支付更加便捷高效。然而，在“无感支付”带来便利的同时，个人数据安全问题也引发越来越多关注。生物识别究竟有多安全？在哈萨克斯坦，这一领域如何规范管理？全球经验又提供了哪些启示？

无现金趋势下的技术跃迁

近年来，我国无现金支付比例持续上升，多家银行已推出基于面部识别和掌纹识别的支付方式。即便没有银行卡或手机，用户仍可完成交易，极大提升了支付效率与体验。

但与此同时，随着技术应用不断扩大，围绕数据安全与隐私保护的讨论也日益增多。相比传统密码体系，生物识别数据具有“不可更改”的特性，一旦泄露，风险更为深远。

政策框架：生物数据如何被保护

针对生物识别支付的安全问题，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部在答复本社采访时表示，目前生物识别技术主要应用于银行和金融领域，包括远程开户、支付验证以及移动应用登录等场景。

在公共服务领域，所有生物识别操作需通过国家统一系统实施。根据相关法律规定，所有政府机构必须依托国家生物认证系统进行身份识别。

同时，银行及支付机构的监管规则由金融监管机构和国家银行制定。生物数据的采集、存储及销毁流程均已纳入规范管理。

按照现行法律，生物识别数据属于个人信息，受专门法律保护。所有数据必须存储在哈萨克斯坦境内，其安全由使用该数据的机构负责。

一旦发生未经授权访问或网络攻击，相关机构必须立即采取措施，阻止风险扩散并恢复系统运行。违反数据保护规定的行为不仅可能面临罚款，严重情况下还可能承担刑事责任。

此外，公民有权通过“电子政务”平台查询其个人数据的使用情况，并可撤回相关授权。但在部分情况下，由于法律要求，数据删除可能受到限制。

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安全现状：技术进步与风险并存

网络安全专家加乌哈尔·扎赫梅托娃认为，目前哈萨克斯坦生物识别系统整体处于“中等安全水平”。

她指出，现有系统普遍采用加密技术保护数据，并通过多重验证机制（如生物识别叠加一次性验证码）增强安全性。同时，系统也会定期接受检测以发现漏洞。

然而，这些措施并不能完全消除风险。近年来，国内外均出现过数据泄露案例，说明系统仍存在薄弱环节。

专家特别强调，与密码不同，生物数据无法更改。一旦指纹、面部信息或其他生物特征被泄露，可能被用于身份冒用、金融欺诈甚至敲诈勒索。

风险来源：技术漏洞与人为因素

在风险构成上，专家指出主要存在两类隐患：

一是技术层面的风险，例如通过伪造面部或指纹信息绕过识别系统；

二是人为因素，包括员工操作失误、用户安全意识不足等。

数据显示，约47%的用户对相关风险缺乏充分认知。2025年部分数据泄露事件，尤其是在医疗机构中发生的案例，正是由于人为疏忽所致。

因此，专家建议在强化技术防护的同时，加强人员培训与安全管理，并引入多层验证机制，以提升整体安全水平。

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是否可以拒绝生物识别？

在现实中，完全拒绝使用生物识别技术并不容易。专家指出，这不仅是技术问题，更与数字体系的整体设计有关。

目前，在办理身份证件或护照等过程中，提交指纹等生物信息已属 法定要求。因此，拒绝提供相关数据可能会影响部分公共服务的获取。

不过，并非所有生物识别方式均为强制。例如，部分面部识别服务仍属于自愿使用，但随着技术普及，这种“自愿”与“必要”之间的界限正在逐渐模糊。

法律专家指出，公民有权撤回对生物数据使用的授权，但在特定法律框架下，该权利可能受到一定限制。此外，拒绝生物识别不会导致完全失去服务，但可能无法使用某些远程或数字化服务。

国际经验：技术进步与信任挑战

全球范围内，生物识别技术同样面临争议。

在美国，曾出现面部识别系统误判案例，导致无辜人员被卷入调查；在印度，大型身份识别系统发生过大规模数据泄露事件；在加拿大，部分商业设备在未充分告知用户的情况下采集面部数据，引发隐私争议。

这些案例表明，尽管技术不断进步，但系统误判、数据泄露以及公众信任问题仍然是制约其发展的关键因素。

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结语：便利与安全之间的平衡

总体来看，生物识别技术显著提升了服务效率，是数字经济发展的重要工具。但与此同时，其安全性和可靠性仍有待进一步完善。

如何在提升便利性的同时确保数据安全，如何在技术应用中保障用户选择权，将成为未来生物识别技术发展必须面对的核心问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】