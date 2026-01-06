哈萨克斯坦清真产品生产企业数量显著增长

2025年，按照“QMDB HALAL”标准新增认证企业450家。目前，在哈萨克斯坦境内及海外，持有该认证的企业总数已达2234家。

发展清真产业是哈萨克斯坦穆斯林宗教管理局的核心工作之一。清真体系符合伊斯兰教义要求，有力支持本土企业发展，成为强化国民经济的重要杠杆。由该管理局下属的清真发展机构颁发的“QMDB HALAL”证书企业，不仅活跃于国内市场，也在国际舞台上展现出强劲竞争力。

在国际合作框架下，哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、中国和伊朗等国出口了近1万吨持有“QMDB HALAL”证书的清真产品。

作为“2025重点活动”计划的一部分，由哈萨克斯坦穆斯林宗教管理局主席、总穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒倡议并主办的第五届国际“HALAL EXPO–2025”博览会在阿拉木图市成功举行。近100家国内外企业参展，两天内吸引超过2万名观众前来了解各类哈拉尔产品并进行交易。

博览会期间，向消费者展示了9吨乳制品、5吨肉制品、4吨禽肉、近8吨糖果糕点、近5吨香肠制品、超过3吨半成品、近4吨饮料（咖啡、茶、糖浆）、近2吨保健预防产品以及超过1吨快餐产品。

这一系列成果充分彰显哈萨克斯坦在哈拉尔产业领域的持续发力与显著成效，为推动经济多元化与国际合作注入新的活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】