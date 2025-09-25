突厥斯坦州数十处历史遗迹受损 与棉花投资项目相关

Archeo-service有限责任公司执行董事、突厥斯坦州历史文化遗迹保护委员会成员赛热克·阿赫勒别克表示，这一问题已对该地区历史文化古迹造成了不可弥补的损失。

—一些被列入国家保护名录的遗迹，或享有同等保护地位的遗产，因未能遵守法律规定而遭到破坏，其中部分已经被彻底摧毁。-他说。

据这位考古学家介绍，在10月22日至30日开展的鉴定中，突厥斯坦州确定了20处历史文化遗迹，均属于考古遗迹范畴。鉴定结果显示，在用于棉花种植的开发区域内，这些遗迹的原始状态已遭到严重损害，部分濒临消失。

被完全掩埋或摧毁的遗迹中，包括四条古代水渠——阿肯贾克普、第1、第2和第3舒巴拉。托斯塔甘水渠部分受损，一处古代定居点被彻底摧毁。此外，托斯塔甘墓地近半数敖包已消失，而列入国家名录的霍坦遗迹12座库尔干中，有11座遭到破坏。

针对这一情况，州政府作出回应，强调农业领域的工作均按照现行法律要求进行。

—突厥斯坦州境内约有2000处历史文化遗迹。根据《哈萨克斯坦共和国历史文化遗产保护和管理法》，在具有历史、考古或文化价值的区域开展任何建设、采掘或经济活动之前，必须获得主管国家机关批准，并通过专家鉴定。州政府对此完全知悉并严格遵守相关规定。

目前，州政府只收到一份正式申请，且仅涉一个区域。对此，州政府表示，已向相关主管机构和执法机关致函。按照法律规定，还须获得文化部的正式结论。

突厥斯坦州政府强调，如果科学论证确认相关区域存在历史文化遗产，相关工程将立即停止，遗迹将依照哈萨克斯坦法律予以保护。

【编译：阿遥】