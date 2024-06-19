时隔24年 俄总统普京再次访问朝鲜

普京的专机凌晨（19日）2点45分左右飞抵平壤，金正恩亲临机场迎接。两人共乘一辆车到普京下榻的酒店。

据俄罗斯塔斯社当天报道，金正恩和普京进行交谈后举行大范围会谈。朝鲜内阁总理金德训、外务相崔善姬、劳动党中央军事委员会副委员长朴正天、党组织书记赵甬元、党中央委员会国际部部长金成男和外务省负责俄罗斯事务副相任天一，以及俄罗斯政府第一副总理丹尼斯·曼图罗夫、分管能源部门的副总理亚历山大·诺瓦克、国防部长安德烈·别洛乌索夫、外交部长谢尔盖·拉夫罗夫等人士出席。

金正恩在会上高度评价俄罗斯在国际局势中所发挥的作用，并表明与俄方加强战略合作之意。他还评价称，朝俄关系迈入崭新的繁荣时代。

在会谈之前，金正恩和普京共同出席在金日成广场举行的欢迎仪式。

朝鲜中央通讯社报道，两位领导人此次会面表明了朝俄之间的友谊和团结是无敌、持久的。报道指朝俄关系已成为维护国际正义、和平与安全的强大战略堡垒，能加快建设多极化的新世界。

【编译：木合塔尔·木拉提】