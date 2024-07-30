比利时启动加沙地带医疗后送 将接收救治多名患病儿童

比利时外交部当日在一份公告中称，比利时政府决定响应埃及政府提出的请求，把多名加沙地带患病儿童从埃及接至比利时救治，患病儿童的家人将一同随行。

公告未透露接收人数等具体信息，29日晚些时候，巴勒斯坦儿童救济基金会(PCRF)对媒体表示，本轮比利时将接收救治12名加沙地带患病儿童，包括3名6岁至10岁的患癌儿童。

具体而言，这些儿童将搭乘斯洛伐克调派的空中救护飞机，从埃及飞抵比利时，随后会被送往比利时医疗机构接受治疗和护理。

这是欧盟成员国再度接收救治加沙地带患病儿童。7月24日，15名加沙地带儿童和一名儿童的母亲从埃及转至西班牙救治。据世界卫生组织通报，其中13名儿童伤势严重，另有一名儿童患有慢性心脏病，一名儿童患有癌症，年龄从3岁到17岁不等。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发，为救治加沙地带危重病人，世界卫生组织多次强调医疗后送的紧迫性，表示加沙地带至少有1万多名病人急需医疗后送，其中一半病人遭受脊柱损伤、截肢等严重创伤，呼吁将加沙地带危重病人送往约旦河西岸、东耶路撒冷乃至埃及、约旦等邻国救治。

7月24日西班牙接收救治15名加沙地带患病儿童，正式拉开欧盟加沙地带医疗后送的序幕。据欧盟通报，在欧盟27个成员国中，目前计有西班牙、比利时、斯洛伐克、意大利、卢森堡、马耳他和罗马尼亚7国参与加沙地带医疗后送，向患者提供医疗、交通运输等援助。