被时间掩埋的身影：克孜勒奥尔达州历史博物馆探访

值得一提的是，该博物馆最早坐落于建于1890年至1896年间的救世主教堂内。去年，博物馆已搬入新馆，新馆可容纳25万余件文物，设有11个展览大厅，生动展示了该地区的建立史，以及在工业、农业、文化、体育、科技教育和医疗领域取得的成就。其中一个展厅专门陈列根据古代城市遗址出土文物进行考古修复的复原模型。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

克孜勒奥尔达州历史与文化地理博物馆部门负责人埃格丽姆·别克库里耶娃对这些复原作品一一进行了介绍。

“奇里克拉巴特金人”复原像（公元前4世纪至2世纪）

2004年至2005年，在“文化遗产”国家计划框架下，由考古学家卓勒达斯别克·库尔曼库洛夫率领的考古队，对奇里克拉巴特古城遗址展开了系统性考古发掘。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

发掘过程中，考古人员确认了一处墓葬建筑，并在1号标地发现了萨克战士及其妻子的遗骸。

Фото: Kazinform

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

—在墓穴挖掘现场，尸体旁发现了一把长度超过1米、刀柄长约20厘米且包覆木皮的长剑，腰部则留有皮带残余。长剑的菱形护手和圆锥形剑格由青铜铸造，腰带上装饰有青铜贴片和石质纽扣。尸体右胯部发现了一块铁匕首残片，左侧则有祭祀牲畜的骨骼。头部附近发现了一只带有类似帕提亚文字（亦与伊塞克出土符号相似）的陶罐，以及包有银边的木碗残迹。脚部则出土了陶制灯盏和多种形态的金饰贴片。由此可见，墓主并非普通百姓，而是社会精英阶层的代表，-别克库里耶娃介绍说。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

研究表明，这位男性是“蒙神恩宠的萨克战士”。墓主头部陶壶上刻有“蒙神恩宠的英雄”字样的帕提亚文风格铭文，为这一判断提供了重要依据。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

—著名修复专家克热姆·阿勒腾别阔夫依据考古发掘材料，并与考古学家密切合作，完成了“奇里克拉巴特萨克战士”的复原工作。战士塑像严格按照墓主真实的高大体型比例制作，呈现出一位社会地位显赫、神情坚毅且富有威望的人物形象，-别克库里耶娃说道。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

这些文物不仅展现了古代文明的物质文化形态，也揭示了其精神世界。其中包括200多件以萨克“动物纹”为主题的金器、6枚青铜箭镞以及石质珠串。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

金质饰品成为复原这位身着军装的萨克战士的重要元素。战士的箭袋上装饰有野兽足印、几何圆圈和虎头图案。其尖顶帽顶部饰以动物纹风格的山羊，下部则装饰着公鸡形象，四周环绕着杉树和郁金香形状的金质贴片。靴子上点缀着金钉。目前，奇里克拉巴特萨克战士相关文物原件收藏于哈萨克斯坦国家中央博物馆。

“昔格纳克公主”复原像（14世纪至15世纪）

2019年，亚萨维国际哈萨克—土耳其大学与乌兹别克斯坦国际中亚研究所联合在昔格纳克古城遗址开展考古发掘，在一处陵墓遗址中发现了包括护身符、耳环、纽扣以及珍珠珠串在内的大量金饰。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

—据考古学家判断，该陵墓属于昔格纳克城内的贵族世家。这些饰品与在卡拉干达州出土的“博勒干阿娜”饰品极为相似。基于出土文物的系统论证，专家复原了金帐汗国时期贵族女性——“昔格纳克公主”的高保真形象。昔格纳克位于克孜勒奥尔达州江阿库尔干县苏纳克阿塔村附近，是一处重要的中世纪遗址。1947年，在著名苏联学者亚历山大·伯恩斯坦姆的率领下，南哈萨克斯坦考古队曾对该遗址进行调查。20世纪70年代的测绘研究表明，中世纪的昔格纳克是钦察草原上规模仅次于奥特拉尔的第二大名城，-别克库里耶娃说道。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

考古学家马蒂亚尔·叶列沃弗于2003年首次精确确定了该城的地理坐标。12至17世纪期间，昔格纳克曾先后作为钦察汗国、白帐汗国以及哈萨克汗国的首都。

“图格斯肯领袖”复原像（公元前7世纪至5世纪）

20世纪60年代，花剌子模考古民族志探险队在南图格斯肯遗址发现了一位佩戴金剑的萨克领袖遗骸。“图格斯肯领袖”的复原工作正是以这一考古发现为基础，并充分考虑了南图格斯肯地区早期铁器时代（公元前7世纪至5世纪）的历史背景与工艺特征。

在复原过程中，专家参考了俄罗斯国家历史博物馆及莫斯科米克卢霍—马克莱民族学与人类学研究所的馆藏文物。南图格斯肯墓葬群中这位领袖形象的重现，为研究咸海地区萨克人的服饰元素、武器装备及其配件提供了重要线索。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

通过对俄罗斯多家博物馆和研究机构馆藏资料的系统研究，考古人员在南图格斯肯共确认了34处墓冢遗迹，在北部陵墓群附近还发现了4处。这些遗迹均可追溯至公元前7世纪至5世纪。考古发掘表明，这位佩戴金剑的萨克领袖与马具一同下葬。当时，这些珍贵文物被送往俄罗斯保存。目前，那把饰有动物纹的金剑原件仍收藏于俄罗斯国家历史博物馆。

—“图格斯肯领袖”的服装由红色压花麂皮缝制而成。红色象征火焰、能量与生命力，在萨克文化中代表至高无上的地位与强大的力量，常用于礼服和祭祀服饰。麂皮材质既赋予服装高贵质感，也符合游牧生活的实用需求。此外，服装上的金饰采用原始工艺制作，手工缝制的动物纹饰品展现了古代工匠的高超技艺。领袖所佩戴的长剑与匕首为铁制，象征其军事地位与部落守护者的角色。剑鞘由木材制成并包覆皮革，同样彰显了主人的显赫身份与英勇战绩，-她说。

“杰特阿萨尔贵族女性”复原像（公元2世纪至4世纪）

位于卡尔马克什县的一处绿洲，曾是公元前1000年末至公元8至9世纪的重要文明聚集地。这里曾分布着50余座堡垒城市，其中27座位于杰特阿萨尔地区。这些古城沿库昂达利亚、耶斯克达利亚等古锡尔河支流及人工灌渠分布，通常以5至7座为一组。如今，这些遗址的文化堆积层高度接近18至20米。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

从1973年至20世纪90年代末，考古人员在杰特阿萨尔峡谷共发掘了近700座墓冢，包括阿勒腾阿萨尔、托姆帕克阿萨尔、毕达亦克阿萨尔以及大小阿萨尔等遗址，出土了大量服饰和装饰品。大部分物质文化遗产目前收藏于俄罗斯东道博物馆、国家历史博物馆以及民族学与人类学研究所。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

—通常在如此古老的遗址中，衣物残片极难保存。但在杰特阿萨尔，由于气候干燥，即便84.4%的地下墓穴和砖石棺木在早期曾遭洗劫，考古人员仍发现了数量可观的服饰碎片。骸骨状况显示，墓葬在下葬后不久即被盗掘，且盗掘者目标明确，主要掠走贵重物品。但在被洗劫后的遗存中，仍保留了不少极具研究价值的随身用品、装饰品和衣物。研究丝绸与棉织物的专家阿拉·耶尔金娜从中识别出了六种缝纫制品。在杰特阿萨尔地区，包括女童墓在内的每一处女性墓葬中，都能发现独具特色的随身用品。对这些出土服饰和饰品进行科学复原，将为破解古老而神秘的杰特阿萨尔文化提供新的学术动力，-别克库里耶娃总结道。

萨克人，又称塞迦人、塞种人、塞人或塞族，起源于伊朗高原的斯基泰人部落，是古代著名的游牧民族之一，曾在欧亚大草原上广泛活动，其主要活动区域位于今天的哈萨克斯坦境内。

【编译：阿遥】