时隔两年 哈萨克斯坦牛肉再次进入中国市场

（哈萨克国际通讯社讯）据农业部新闻处消息，今年年初解除口蹄疫禁令后，“Meat Processing and Service”有限责任公司首次向中国出口了20吨牛肉。

这家企业自2009年以来一直在阿拉木图州从事家畜育肥、屠宰、牛羊肉加工和罐头生产。企业拥有超过1200头牛羊，并设有可同时容纳3000头活畜的育肥场。“Meat Processing and Service”有限责任公司肉类加工能力为每10小时200头牛和1000头羊。目前，企业已与伊朗、阿曼和巴林建立了肉类贸易关系。

值得注意的是，中国于2022年开始实施的对哈萨克斯坦牛肉进口的口蹄疫临时限制已于今年2月7日解除。

Фото: Алматы облысының әкімдігі

中国解除禁令的决定是在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于去年对中国进行正式访问之后做出的。访问期间，托卡耶夫总统强调哈萨克斯坦愿意向中国供应畜牧业产品。

政府副总理塞热克·朱曼哈林与中方进行了多轮谈判。农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫于去年11月与中国海关总署署长俞建华举行会谈，就扩大两国农产品贸易展开了深入讨论。

中方多次对哈萨克斯坦禽流感和口蹄疫风险进行了评估。去年12月，中国海关总署和中国农业农村部专家组访哈，对哈萨克斯坦兽医服务领域进行审计，以全面了解哈方对上述疾病的管控情况。

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过去三个月里，哈萨克斯坦企业一直在积极开展工作，扩大出口产品范围，协调兽医要求，努力争取进入中国进口商名录。

农业部正在继续扩大哈萨克斯坦对华肉类出口企业名单。

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【编译：阿遥】