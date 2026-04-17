总统事务管理局医疗中心拓展与中国在数字医疗领域合作

访问期间，代表团先后参访了中国知名医疗机构瑞金医院和仁济医院，参加了2026年春季中国国际医疗器械博览会（CMEF Spring 2026），并与全球领先的医疗设备制造企业迈瑞公司举行会谈。

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在中国医疗机构考察过程中，代表团重点关注了广泛应用于临床实践的先进数字化解决方案。这些方案包括患者集中监测系统、医疗设备统一信息平台，以及推动线上与线下医疗服务高效协同的“互联网医院”模式。

此外，双方还就人工智能技术在医疗领域的应用进行了深入交流，涵盖从临床决策支持到患者服务自动化等多个方向。

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访问结束后，双方明确了下一阶段合作重点，并就与中国医疗和科技机构深化合作达成一系列共识。相关合作内容包括开展联合教育项目与专业培训，以及推动先进技术在医疗实践中的应用。

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在重点合作方向方面，双方将围绕发展机器人手术、建设数字化手术室、引入智能化患者监测系统以及推进医药物流自动化等领域展开合作。

医疗中心所属医院及国家医院计划分阶段引入上述先进经验，包括发展数字医疗服务、部署自助服务终端以及建设医疗人工智能平台。

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这些举措将有助于提升医疗服务质量与可及性，优化临床与管理流程，并进一步推动哈萨克斯坦医疗体系的现代化发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】