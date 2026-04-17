11:54, 17 四月 2026 | GMT +5
总统事务管理局医疗中心拓展与中国在数字医疗领域合作
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦总统事务管理局新闻处消息，哈萨克斯坦总统事务管理局医疗中心代表团日前赴中华人民共和国进行工作访问，重点推动双方在数字医疗领域的合作。
访问期间，代表团先后参访了中国知名医疗机构瑞金医院和仁济医院，参加了2026年春季中国国际医疗器械博览会（CMEF Spring 2026），并与全球领先的医疗设备制造企业迈瑞公司举行会谈。
在中国医疗机构考察过程中，代表团重点关注了广泛应用于临床实践的先进数字化解决方案。这些方案包括患者集中监测系统、医疗设备统一信息平台，以及推动线上与线下医疗服务高效协同的“互联网医院”模式。
此外，双方还就人工智能技术在医疗领域的应用进行了深入交流，涵盖从临床决策支持到患者服务自动化等多个方向。
访问结束后，双方明确了下一阶段合作重点，并就与中国医疗和科技机构深化合作达成一系列共识。相关合作内容包括开展联合教育项目与专业培训，以及推动先进技术在医疗实践中的应用。
在重点合作方向方面，双方将围绕发展机器人手术、建设数字化手术室、引入智能化患者监测系统以及推进医药物流自动化等领域展开合作。
医疗中心所属医院及国家医院计划分阶段引入上述先进经验，包括发展数字医疗服务、部署自助服务终端以及建设医疗人工智能平台。
这些举措将有助于提升医疗服务质量与可及性，优化临床与管理流程，并进一步推动哈萨克斯坦医疗体系的现代化发展。
【编译：木合塔尔·木拉提】