非现金交易的飞跃式增长

回望2016年，国内金融环境截然不同。彼时，仅有28.7%的支付通过银行卡完成，高达71.3%的民众薪资到账后，第一时间会选择前往ATM机提取现金。

然而，短短十年间，这一指标经历了惊人变化：

2019年：非现金交易首次占据主导地位（占比72.15%）；

2023年：这一比例攀升至98%；

2025年：创下98.37%的历史新高。

如今，哈萨克斯坦仅有1.63%的交易通过现金完成。这标志着哈萨克斯坦已事实上进入"无现金社会"，支付数字化程度已接近峰值。

186万亿坚戈背后的资金流向

2025年全年，哈萨克斯坦非现金交易总额达到186.359万亿坚戈。通过对这笔巨额资金流向的分析，可以清晰观察到哈萨克斯坦民众财务行为的演变——即对智能手机的高度依赖。

移动网银的绝对主导地位：统计显示，高达80.03%的交易（约149.1万亿坚戈）在虚拟空间内完成。这意味着哈萨克斯坦每10坚戈的消费中，就有8坚戈通过各类移动应用程序或网上银行进行转账与支付。

QR码支付异军突起：另一项引人注目的趋势是QR码（二维码）支付的崛起。近年来，QR码支付占据了10.31%的市场份额，正式超越传统POS终端刷卡支付（占比9.61%）。物理银行卡正逐渐成为"多余的负担"，取而代之的是更加便捷的手机扫码模式。

传统终端的边缘化：曾作为金融服务标志的ATM机和自助缴费终端（如Qiwi、Kassa24等）已逐渐进入财务"盲区"，其交易占比萎缩至0.04%。

智能手机：当代"国民钱包"

数据显示，149万亿坚戈的资金流仅通过互联网和移动应用端产生。这表明无论是购物消费、日常转账、缴纳水电费还是在线贸易，智能手机已渗透进民众生活的方方面面。

QR码支付对POS终端的超越，展现了哈萨克斯坦金融科技领域的独特性：民众无需携带实体卡片，只需扫码即可完成交易。

结语

哈萨克斯坦民众对数字化转型的接受速度极快。非现金支付占比从2016年的28%跃升至2025年的98%，不仅是科技进步的产物，更是民众对银行系统信任度提升及追求便捷生活方式的体现。在可预见的未来，现金或将仅作为收藏品，或成为偏远地区的稀有现象。

