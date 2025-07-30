哈萨克斯坦实现世卫目标：非传染性疾病早逝率降低25%

世卫组织报告《非传染性疾病死亡的预防、风险因素及应对策略》详细介绍了哈萨克斯坦在加强国家卫生系统、应对心血管疾病和癌症方面的经验与措施。哈萨克斯坦通过重视疾病预防、早期诊断、治疗改善及延长寿命，为区域国家树立了榜样。

世卫组织欧洲局健康促进与预防司司长贡多·魏勒博士表示：

“世卫组织与哈萨克斯坦合作，致力于消除非传染性疾病死亡的主要原因。哈萨克斯坦投资建立治疗心梗和中风的国家中心，采取控烟和减少含糖饮料消费的措施，这些举措正对公众健康产生积极影响。”

防治中风与心梗

非传染性疾病是世卫组织欧洲区域90%死亡的主要原因。然而，通过基于证据的政策和具体措施，大多数此类死亡可预防。

魏勒博士补充道：“哈萨克斯坦已完全落实世卫组织推荐的非传染性疾病应对措施的50%，部分落实36%。此外，哈萨克斯坦首次开展世卫组织‘金标准’STEPS调查，评估非传染性疾病及其风险因素的流行情况，这是获取可国际比较的高质量数据的重要一步。”

2017至2024年间，哈萨克斯坦开展心脏介入治疗的导管实验室数量从31个增至49个。全国83个中风中心有效降低了中风导致的死亡和残疾率。

哈萨克斯坦在心肺移植领域也成为中亚领军者。自2012年以来，成功植入600多台心脏辅助装置。2025年，哈萨克斯坦完成第100例心脏移植手术。

早期诊断与筛查

哈萨克斯坦扩大了非传染性疾病早期诊断的筛查项目。国家卫生系统针对高血压、冠心病、糖尿病及多种癌症等八种疾病开展筛查。

2024年，乳腺癌和结直肠癌筛查覆盖率达70%，创下历史最高纪录之一。

哈萨克斯坦卫生部第一副部长提穆尔·苏勒坦哈兹耶夫表示：

“早期诊断、及时医疗救助和患者支持是哈萨克斯坦卫生领域的优先事项。这些措施显著改善了公众健康指标。”

2023年，哈萨克斯坦平均预期寿命从2022年的74.44年增至75.09年。死亡率持续下降，从2021年每千人9.6降至更低水平。

哈萨克斯坦引入人乳头瘤病毒（HPV）检测，推进宫颈癌防治，卫生标准逐步与国际要求接轨。

降低风险因素：控烟与不健康饮食

除医疗预防措施外，哈萨克斯坦特别关注减少非传染性疾病主要风险因素，如吸烟、不健康饮食及过量糖分摄入。

哈萨克斯坦在后苏联国家中实施最严格的控烟政策，主要措施包括：

- 禁止公共场所吸烟；

- 在烟盒上放置警示图片；

- 提高烟草税收；

- 限制烟草产品广告和销售；

- 全面禁止电子烟和蒸汽烟。

这些政策在过去十年显著减少吸烟者比例，目前约占20%。

此外，哈萨克斯坦在减少含糖饮料消费方面采取重要举措：

- 禁止学校销售此类饮料；

- 2024年通过法律，禁止向21岁以下青年销售能量饮料。

合作与未来计划

尽管取得显著成就，哈萨克斯坦在部分领域仍需采取进一步措施。

苏勒坦哈兹耶夫副部长总结道：

“目前，哈萨克斯坦尚未完全实施减少盐摄入、限制面向儿童的不健康食品广告以及关于母乳代用品和反式脂肪的标准。政府计划加强这些方向，完善非传染性疾病应对政策。”

值得一提的是，此前世卫组织在报告中，认定哈萨克斯坦为中亚及独联体地区执行该计划的领先国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】