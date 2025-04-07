08:30, 07 四月 2025 | GMT +5
实现粉丝心愿：迪玛希在阿克套与残障青年会面
（哈萨克国际通讯社讯）在“阿克套——突厥世界文化之都”开幕式活动之后，世界知名哈萨克歌手、民族骄傲迪玛希·库代别尔艮在阿克套与一位23岁的残障青年特别会面，圆了这位粉丝长久以来想要与偶像面对面见面的心愿。
- 这是我人生中最幸福的日子之一。不是在舞台上，而是近距离见到迪玛希，感受真的太奇妙了。我的梦想终于实现了，这是我一生中最感动、最难忘的一刻。- 名叫叶尔博拉特的青年如此动情地说道。
在此之前，一段在阿克套举行的音乐会上，这位残障观众全情投入、与迪玛希合唱的画面在网络上广泛传播。正是这段视频引起了迪玛希的注意，并促成了这场温馨的会面。
- 今天准备离开城市前，我看到了你的视频。非常感谢为我奔走的兄长们，没有让我的请求落空，帮助我找到了你，并在登机前促成了这次见面。谢谢你一直以来为我加油鼓劲。-迪玛希说。
迪玛希还亲手将自己的手链赠送给这位忠实粉丝，作为纪念。
此前，哈萨克斯坦总统已向阿克套成为2025年度“突厥世界文化之都”表示祝贺。突厥文化国际组织（TÜRKSOY）秘书长苏勒坦·拉耶夫也高度评价了此次国际文化活动的重要意义。
【编译：木合塔尔·木拉提】