哈驻西安总领事馆举行庆祝中国和中亚五国国庆友好交流活动

该活动由哈萨克斯坦驻西安总领事馆、中国—中亚机制秘书处、陕西省人民政府外事办公室、陕西省教育厅、陕西省文化和旅游厅、西安市人民政府外事办公室、西安市浐灞国际港管委会联合主办。

活动吸引了来自政、商、文、教各界的约120位嘉宾出席。多国驻陕外交代表，以及省教育、文化、旅游、外事部门负责人与文艺界代表共聚一堂，与众多中亚国家留学生一同见证了这场友谊盛会。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

作为庆典的核心环节之一，“丝绸之路与中亚”美术作品展同期举行。展览汇聚了46幅精选画作，艺术家们以精湛的笔触，生动描绘了中亚各国壮丽的自然景观、独特的人文风情与现代化的城市风貌。这场视觉盛宴为观众打开了一扇感知中亚独特魅力的窗口，引发阵阵赞叹。

活动现场设立的特色展区，通过实物陈列直观展现了中国与中亚国家经贸合作的丰硕成果。展区内，哈萨克斯坦的优质面粉与葵花籽油、吉尔吉斯斯坦的天然蜂蜜、乌兹别克斯坦的绿色果干等农产品琳琅满目， 精美的传统中亚服饰与非物质文化遗产展品。这些进入中国市场的“中亚味道”与特色商品，是双方贸易关系持续深化、互利共赢原则落到实处的最佳证明。

在户外的文化汇演中，气氛热烈，高潮迭起。来自中亚各国的留学生与中国艺术家同台献艺，奉上了一场融汇民族与现代元素的文艺精品。热情奔放的民族舞蹈、悠扬动听的音乐联奏，以及极具陕西地方特色的秦腔表演轮番登场，赢得了现场观众的阵阵掌声与高度评价，将友好欢庆的氛围推向高潮。

本次活动的成功举办，不仅为中国与中亚国家建交纪念增添了浓墨重彩的一笔，更以文化为桥，以经贸为媒，进一步巩固了“中国—中亚”机制下的社会与民意基础，为双方未来各领域合作的深入发展谱写了新的篇章。

