哈萨克斯坦总统特使在华盛顿会晤美国国务卿鲁比奥

会谈期间，哈兹汗转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对美国总统唐纳德·特朗普的亲切问候。他指出，哈美关系保持快速发展势头，并对双方稳定的政治对话以及不断拓展的务实合作给予高度评价。

双方特别强调，落实两国领导人于2025年11月在白宫会晤期间达成的各项共识具有重要意义，其中包括推进总额约200亿美元的投资项目。

哈兹汗指出，哈萨克斯坦始终致力于支持旨在维护和平与安全的国际努力，包括在和平委员会框架内开展的相关活动。同时，哈方肯定亚伯拉罕协议作为加强地区及全球稳定重要因素的作用。

此外，哈方向美方介绍了正在推进的大规模政治和社会经济改革。这些改革旨在推动国家治理体系现代化、提升国家机构运行效率，并进一步巩固法治基础。

双方重申了继续拓展经贸和投资合作的共同意愿，并特别指出，扩大经贸往来和落实联合项目，将为深化两国扩展战略伙伴关系创造新的机遇。

哈兹汗在会谈中确认邀请美国国务卿对哈萨克斯坦进行正式访问。

美国国务卿鲁比奥对当前双边合作水平给予高度评价，并表示愿在此基础上继续推动美哈关系向前发展。

会谈结束时，双方商定将保持密切对话，并在双边议程的各个方向进一步加强全面合作。

【编译：阿遥】