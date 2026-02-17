哈萨克斯坦选手爆冷逆转赛事头号种子挺进第二轮

在首轮较量中，朱卡耶夫遭遇了世界排名第134位的赛会1号种子、澳大利亚选手戴恩·斯威尼。在此前的交手记录中，朱卡耶夫曾战胜过对手。

首盘比赛竞争异常激烈，双方一路战至“抢七”局，最终斯威尼以7:6（8:6）先下一城。

陷入被动局面的朱卡耶夫随后发起了强势反击，以两个6:2干净利落地连扳两盘，完成了精彩的大逆转。

在这场历时2小时17分钟的鏖战中，朱卡耶夫展现了强大的发球威力，共轰出15记Ace球。同时，他在面临11个破发点时成功兑现了4个。反观斯威尼，虽然也击出了6记Ace球，但全场获得的9个破发点无一转化成功。

在这场爆冷取胜后，朱卡耶夫将与世界排名第275位的希腊选手斯特凡诺斯·萨克拉里迪斯争夺一个八强席位。

在另一场比赛中，世界排名第362位的哈萨克斯坦选手丹尼斯·叶夫谢耶夫遭遇失利。他在首轮对阵排名第468位的意大利选手亚历山大·宾达时，以7:6（9:7）、1:6、2:6被对手逆转，遗憾出局。该场比赛同样打得难解难分，全程共耗时2小时20分钟。

【编译：阿遥】