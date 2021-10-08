总统会见SIBUR公司董事会主席

哈通社/努尔苏丹/10月8日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日会见俄罗斯SIBUR公司董事会主席德米特里·科诺夫。

会谈期间，国家元首指出，高质量的碳氢化合物炼制是当今哈萨克斯坦石油和天然气工业的优先事项之一。

总统对签署聚丙烯和聚乙烯的生产合作协议表示了支持。目前，该项目由«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金和哈萨克斯坦国家石油天然气公司实施。托卡耶夫总统认为，该协议将为进一步加强哈萨克斯坦与俄罗斯的伙伴关系提供新的动力。

«很高兴与你们建立合作关系， 你们正在一起解决与建设石化综合体相关的问题。 哈萨克斯坦政府将根据我的指示，会在实施过程中提供全面协助， 我们必须在实践中取得具体成果。 在近日举行的哈俄区域间论坛上，我和普京就认真研究两国经济合作问题，并取得具体成果达成了共识。»总统说。

SIBUR公司董事会主席德米特里·科诺夫向托卡耶夫总统介绍了与哈萨克斯坦的合作前景，以及俄罗斯最大综合油气公司的发展计划。

«哈萨克斯坦有一个很好的聚丙烯生产基地，其建设工作已接近尾声。现阶段，我们也看到了援助培训的成效，并已启动这个方向的相关工作。截至目前，已有近100名哈萨克斯坦国家石油天然气公司的员工接受了培训，我们将继续开展这项工作。» 德米特里·科诺夫说。

另外，他还表示，SIBUR公司愿意参与哈萨克斯坦石化领域的其他项目。

【编译：阿依波塔】