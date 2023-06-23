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    12:16, 23 六月 2023 | GMT +6

    文化部长接受Silk Way采访谈国内旅游的发展

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    哈通社/阿斯塔纳/6月23日--文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫在接受Jibek Joly电视频道采访时表示，截至去年年底，哈萨克斯坦国内游客数量达到860万人次，较新冠大流行前增加了200万人次。
    -根据国家统计局提供的数据，去年国内游客人数达到860万人次。为了进一步巩固和提高这一成绩，文化和体育部确定了10个主要努力方向。哈萨克斯坦的每个地方，尤其是三大城市和17个州，都拥有独具特色的景点景观。我们注意到，新冠疫情客观上促进了国内旅游的发展，哈萨克斯坦居民开始更频繁地前往国内其他旅游景区。-沃拉洛夫说。

    沃拉洛夫还提到了来自俄罗斯游客数量的增加。

    -俄罗斯游客一直是我们的常客。我们注意到，最近他们的数量开始增加，特别是在靠近边境地区。此外，随着国家元首对伊朗进行访问期间双方签署免签协议，前来曼格斯套参访的伊朗游客数量也急剧增加。今年3月，即纳乌鲁兹节前夕，曼格斯套州首府阿克套市接待了首批300名伊朗游客。-沃拉洛夫表示。

    据先前报道，去年哈萨克斯坦接待的外籍游客超过了100万人次。

    【编译：阿遥】

    标签:
    旅游 黄金储备 文化和体育部
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