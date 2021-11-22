哈萨克斯坦与SPECA国家间贸易额达48亿美元

哈通社/努尔苏丹/11月22日 – 2021年1~9月哈萨克斯坦与SPECA国家之间的贸易额达到了48亿美元，同比增长27%。

哈萨克斯坦国家经济部副部长阿力别克·库安特罗夫出席了SPECA 2021经济论坛，此次论坛主题为《大流行后为发展绿色包容性经济的可持续运输和贸易》。

副部长在会上发言时表示，目前有4400家来自SPECA 国家的公司和800多家合资企业在哈萨克斯坦开展业务。

在过去的10年当中，SPECA对哈国家经济的投资达到了2.107亿美元。

于此同时，2021年1~9月哈萨克斯坦与SPECA国家之间的贸易额达到了48亿美元，与2020年同期相比增长了27.3%。

库安特罗夫指出，哈萨克斯坦目前正在积极采取措施，将经济向«绿色经济»实现过渡，并制订了至2060年的低碳发展战略。

在此次国际论坛期间，哈萨克斯坦方面提出了通过常设秘书处对SPECA计划进行改革的建议。该建议将能够是SPECA与其他联合国国际和区域组织在关键领域建立有效的合作。

SPECA全称为联合国中亚经济体特别方案。该方案于1998年3月26日制定。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦国家元首以及联合国欧洲经济委员会和联合国亚太经社会执行秘书共同签署该方案。随后，阿富汗、阿塞拜疆和土库曼斯坦也加入了该方案。

在联合国中亚经济体特别方案工作机制下，由以下领域的专题工作组开展活动，分别为水、能源与环境、交通运输、过境运输和互联互通、贸易、统计、经济发展、性别平等与经济。

【编译：木合塔尔·木拉提】