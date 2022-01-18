伊曼别克荣获Spotify特别奖项

哈通社/努尔苏丹/1月18日—哈萨克斯坦的青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫荣获Spotify颁发的特别奖项。

据Spotify Russia在社交媒体上公布，截至目前，伊曼别克对美国歌手Saint Jhn的歌曲«Roses»进行的混音作品目前已获得15亿次的播放量。

伊曼别克凭借这一成绩加入了Spotify的«十亿俱乐部（Billion Streams）»，其作品被列入该平台«前100首最受欢迎的歌曲»当中。

被列入该列表中的其他歌手还包括比莉·艾利什、杜阿·利帕、凯戈等。

值得一提的是，伊曼别克对«Roses»进行的混音作品于今年3月荣获格莱美最佳混音录制奖。

伊曼别克是获得格莱美奖的首个哈萨克斯坦人。直到2019年12月，伊曼别克还在当地的火车站工作。2019年3月21日，他对Saint Jhn的歌曲«Roses»进行了混音。大约三个月后，这首混音歌曲引爆了整个世界。伊曼别克混音版本的歌曲«Roses»在Youtube上获得了2.345亿次观看，一度成为美国Billboard Hot 100排行榜的第五名，也是英国音乐排行榜的第一名。伊曼别克也因此一跃成名。

除格莱美奖外，伊曼别克今年还荣获俄罗斯《GQ》杂志颁发的«年度发现»奖项。

【编译：达娜】