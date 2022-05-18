卫生部长：将在月底公布Stealth-Omicron的基因测序结果

哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特表示，已在全国12个地区检测到了奥密克戎亚型变异毒株的«隐形版本»（Stealth Omicron）的传播。

在18日召开的新闻发布会上，卫生部长说：

-在全国12个地区检测到了冠状病毒变种Omicron，这是Stealth-Omicron。该变种比Delta 病毒带来的症状要轻，但其传播迅速，有导致疾病复发的危险。我们已经看到，它正在全国蔓延。-

部长表示，卫生部门每日都会对病毒的传播情况进行监测。她表示，凡是出现了症状的病患，都会得到全过程的诊治。不过在病程中，不会采取大规模的隔离措施。

-当前所有检疫措施都已取消。主要的工作是针对社会人群开展前期预防。- 她说。

对于是否会恢复强制佩戴口罩的规定，卫生部长表示：

-就目前的情况而言，恢复强制口罩制度是毫无根据的。是否做出这一决定将取决于国内的疾病传播情况。-

卫生部长随后还表示，当前医疗机构正在对国内传播的奥密克戎 «隐形版本»（Stealth Omicron）开展研究，预计将在五月末公布该亚型毒株的全基因测序结果。

黑尼亚特指出，该亚型毒株在全国12个地区有被发现，其中人口较为集中的大城市发现的数量最多，特别是阿拉木图和努尔苏丹。

-这些城市人口流动频繁，而且有国际机场，我们认为这与传播有关。-她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】



