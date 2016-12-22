前国防部部长猜测Su27战机坠毁或与燃油有关

哈通社阿斯塔纳 - 参议院（议会上院）议员、前国防部昂穆合塔尔•阿勒腾巴耶夫22日在接受哈通社记者采访时表示，21日晚坠毁的Su27战机事故原因或许与战机燃油有关。

"战机的两台发动机同时停机，这是从来不曾有过的情况。必须承认，飞行员采取了果断而勇敢的行动，在发动机停机的情况下，竭力驾驶飞机远离了住宅区和人群密集场所，避免了严重后果的发生。飞行员直到飞机彻底失去控制的时刻才选择了跳伞逃生，他的做法完全符合要求，目前飞行员状况良好。"阿勒腾巴耶夫说。



参议员怀疑，造成此次事故的主要原因，很有可能与飞机的燃油或燃油准备过程当中出现的状况有关。



"冬季战机燃油的准备工序与其他季节是不同的。地勤是否完全按照标准进行了燃油准备，这个问题必须得到详细的调查。战机，以及燃油，都需要得到细致的检查。"阿勒腾巴耶夫说。



参议员同时还对舆论关于战机是否购买了保险的讨论，发表了回应。



"关于飞机是否拥有保险的问题，我并不清楚。军方战斗机通常来说完全有可能没有购买保险，但我确实了解不多。总的来说，歼击机的价格按照型号不同，也不一样。全新的战斗机，价格普遍在数千万美元左右。而此次坠毁的战斗机，属于至少已经服役了30年的时间型号，已经属于较陈旧的武器了。我国装备的Su27战机是1996年装备服役的，距今也至少有20年了。在装备我军之前，很可能也有接近10年的服役期。"阿勒腾巴耶夫说。



21日晚，正在塔勒德库尔干市附近进行训练的空军一架Su27战斗机坠毁，坠毁地点位于据塔勒德库尔干市约25公里处。



据悉，事故发生期间，飞行员阿德勒别克•伊斯卡科夫少校竭力将飞机转向远离居民区的空旷地带后，安全弹射跳伞。



【编译：木合塔尔·木拉提】