他让真相发声，让民族记忆觉醒——穆赫塔尔·沙哈诺夫的人生与精神遗产

文学与思想并重的人生轨迹

穆赫塔尔·沙哈诺夫1942年出生于南哈萨克斯坦州（现突厥斯坦州）楞吉尔地区，毕业于奇姆肯特师范学院。其职业生涯始于新闻媒体，曾在《南哈萨克斯坦报》《列宁青年报》任职，后长期担任《Jalyn》杂志主编。

他24岁出版首部诗集，迅速在文坛崭露头角。其代表作《文明的误区》《惩罚记忆的宇宙公式（成吉思汗的人性秘密）》曾在联合国教科文组织框架内受到关注，作品被译成50多种语言，影响广泛。

除了文学创作，沙哈诺夫还积极参与政治生活。上世纪80至90年代，他曾任苏联人民代表、苏联最高苏维埃成员，以及哈萨克斯坦人民代表；2004年至2007年再次当选马吉利斯（议会下院）议员，在国家发展进程中持续发声。

为历史正名：揭示“十二月事件”真相

1986年阿拉木图“十二月事件”曾长期被歪曲为“民族主义骚乱”。在这一历史议题上，沙哈诺夫成为最早站出来追问真相的人之一。

1989年6月6日，他在莫斯科的代表大会上首次公开提出，应查明事件的真实原因。随后，针对1986年12月17日至18日阿拉木图事件的调查委员会成立，沙哈诺夫担任联合主席之一。尽管调查过程中面临多方阻力甚至威胁，但相关工作最终推动历史获得公正评价。

1990年1月，相关调查委员会正式成立并完成评估，322名被定罪的参与者被宣告无罪。更重要的是，“十二月事件”被认定为我国争取独立的重要历史起点之一。

让世界关注咸海危机

在推动历史正义的同时，沙哈诺夫也率先将阿拉尔海生态危机带入公共视野。

1987年，在他的倡议下，针对巴尔喀什湖、咸海及我国生态问题的专门委员会成立。1989年，他发表《咸海与我们的良知》一文，指出干涸海底扬起的盐尘对环境与人类健康的严重威胁。

他将咸海危机定义为“行星级灾难”，并以诗歌表达对这片土地的深切忧思。这一声音，使该问题逐渐上升为国际关注的生态议题。

推动纳乌鲁兹节重归社会生活

纳乌鲁兹作为突厥民族的重要传统节日，曾在苏联时期被视为“宗教残余”而长期遭禁。上世纪80年代末，关于恢复这一节日的呼声逐渐增强。

1988年，沙哈诺夫致信时任哈共第一书记科尔宾，建议恢复纳乌鲁兹节。他在回忆中提到，正是这一提议促使相关决策层开始重新审视传统节日的文化价值。

同年，纳乌鲁兹首次在阿拉木图高尔基中央公园公开庆祝，成为民族文化复兴的重要标志。此后，该节日在中亚及突厥语国家逐步恢复，并发展为如今广泛庆祝的重要节日。

为国家语言地位发声

在国家语言问题上，沙哈诺夫同样发挥了关键作用。

1989年《哈萨克苏维埃社会主义共和国语言法》讨论期间，曾一度提出将俄语与哈萨克语同时定为国家语言。沙哈诺夫在会议上明确主张，应确立哈萨克语的唯一国家语言地位，并成功推动这一主张写入法律。

此后，他持续致力于语言保护与发展工作。2004年，他出任“国家语言”社会运动主席，并领导“21世纪与精神世界”国际精英俱乐部，推动语言与文化议题的深入讨论。

晚年与人生的坚韧

近年来，沙哈诺夫的个人生活经历了多重打击。2021年，其子劳安不幸离世；2025年11月，次子库阿内什·穆赫塔尔吾勒亦离世。这些变故为这位诗人的晚年增添了沉重色彩。

尽管如此，他始终保持对国家、语言与文化命运的关注，直至生命最后阶段。

穆赫塔尔·沙哈诺夫的一生，是诗人与时代同行的一生。他以文字记录民族心声，以行动守护历史与尊严。他所留下的，不仅是文学遗产，更是一种不妥协的精神力量。

【编译：木合塔尔·木拉提】