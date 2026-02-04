阿拉木图山区雪豹被纳入卫星监测体系

不久前，这只雪豹在位于阿拉木图市行政区域内的大阿拉木图峡谷被发现于公路附近捕食并进食马鹿。由于该区域是游客常去地点，相关画面迅速在社交媒体上传播，次日前往该区域的游客数量明显增加。

尽管国家公园工作人员多次发出警告，仍有部分人员靠近野生动物并使用无人机拍摄，违反了自然保护区的相关规定。部分游客未充分意识到雪豹属于列入哈萨克斯坦《红皮书》的珍稀物种，在守护猎物时可能对人类构成危险。这类行为不仅给动物造成应激反应，也对公众安全带来潜在风险。

在上述背景下，专家决定对雪豹实施临时捕获，以保障动物安全并防止人兽冲突。雪豹在短时间麻醉状态下接受健康检查，并采集了必要的生物样本。所有操作均严格遵循国际兽医标准和伦理规范。

卫星项圈的安装工作由哈萨克斯坦动物学研究所专家、伊犁—阿拉套国家自然公园工作人员、阿拉木图动物园以及“雪豹基金会”（Snow Leopard Foundation）的专业人员共同完成。

该设备可用于持续监测雪豹的活动范围，在其接近潜在危险区域时及时采取应对措施，有助于预防人类与野生动物之间的冲突，并进一步加强对这一珍稀掠食动物的保护。

专家介绍，项圈具备紧急情况下远程解除功能，并将在一至两年内自动脱落，不会对动物长期活动造成影响。

实验室检测结果显示，该雪豹健康状况良好。目前，它已被安全放归自然栖息地，继续正常生活。

伊犁—阿拉套国家自然公园呼吁当地居民和游客在山区活动时遵守安全规定，避免干扰野生动物，并强调保护珍稀物种是全社会共同的责任。

【编译：达娜】