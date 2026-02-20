拜科努尔综合体约17万公顷土地解除租赁

在这座“航天之城”，全市共有12所学校，其中5所按照哈萨克斯坦教育标准办学。目前，约2500名学生在俄罗斯学校就读，约5000名学生在哈萨克斯坦学校学习。

克孜勒奥尔达州副州长、哈萨克斯坦总统驻拜科努尔航天发射中心特别代表海拉特·努尔泰表示，目前全市共有351栋多户住宅楼。为解决住房问题，州政府于2019年在“光明土地”国家住房计划框架下建成5栋各50套住房的住宅楼，形成新的居住区。今年1月，又有5栋各50套住宅楼竣工并向业主交付钥匙。

根据2019年4月3日在莫斯科签署的拜科努尔综合体供气协议，城市住宅已实现全面天然气化。周边托列塔姆和阿凯两个居民点也接入天然气。下一步，当地热电中心将以天然气替代重油，相关工作计划于明年完成。

此外，州政府正在实施拜科努尔市供水及排水系统现代化改造项目，将更换94.6公里供水管网和84.6公里排污管网。鉴于体育设施负荷较大，当地已决定建设一座体育健身综合体，并在其基础上开设面向哈萨克斯坦儿童和青少年的体育学校。

在两国政府间委员会就拜科努尔综合体达成协议后，“巴伊铁列克”综合体项目已进入积极实施阶段。目前已启动地面技术设备的制造与现代化改造工作。

为保障项目实施，约17万公顷拜科努尔综合体土地已完成解除租赁程序。同时，根据国家元首关于扩大牧场面积的指示，将从周边居民点未用于农业用途的租赁土地中收回约2.8万公顷土地。

【编译：达娜】