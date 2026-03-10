受恶劣天气影响 阿斯塔纳国际机场20余架次航班延误或取消

截至目前，原定飞往阿拉木图、库斯塔奈、奇姆肯特、乌斯卡曼、乌拉尔、克孜勒奥尔达、比什凯克以及鄂木斯克等方向的11架次出港航班已变更起飞时间。其中，2架次因运营保障原因延误，3架次因机型更换调整，其余航班则因后续周转延误被迫推迟。

与此同时，飞往奇姆肯特、彼得罗巴甫尔、塞梅、阿拉木图及鄂木斯克等方向的9架次出港航班也被列入延误名单。其中，2架次航班直接受阿斯塔纳当前恶劣天气影响无法按时起飞，其余则因前序航班延误导致计划变更。

受天气进一步恶化影响，阿斯塔纳机场目前已有3架次进港航班和8架次出港航班宣告取消。

气象部门监测数据显示，3月10日阿斯塔纳天气为多云转阵雪，伴有强风雪及大雾。西北风风速为9-14米/秒，阵风风速可达15-20米/秒，白天局地阵风风速最高可达23米/秒。

机场管理部门提醒广大旅客，请实时通过航空公司官方渠道或阿斯塔纳机场官网（www.nn-airport.kz）的在线航班信息屏，关注所乘航班的最新动态。

【编译：阿遥】