拜科努尔航天发射场31号发射台修复完成 俄方计划3月22日发射“进步MS-33”货运飞船

据俄罗斯国家航天集团公司（Roscosmos）介绍，此次维修工程规模较大。为修复长约19米、重达17吨的服务舱结构，共有来自5家机构的数百名工作人员参与施工，并实行全天候不间断作业。工作人员在约三个月时间内更换了全部电气设备以及相关固定装置，总计替换约120吨结构组件。同时，发射台服务舱的运行机制也已完成全面检测。

俄罗斯国家航天集团表示，维修工作在两个多月内高效完成。该公司在官方Telegram账号发布的视频中展示了发射台维修的全过程。

2025年11月27日，“联盟MS-28”（Soyuz MS-28）载人飞船从拜科努尔升空时，发射台的技术结构发生断裂，导致相关设施受损。事故发生后，俄罗斯方面一度无法继续从该发射场执行新的发射任务。此前有专家预测，修复工作可能需要较长时间。

Photo credit: Roscosmos

发射台受损一度对国际空间站运行造成压力。由于缺少发射能力，俄罗斯方面无法按计划轮换宇航员，也难以及时向空间站运送物资。此外，空间站轨道需要定期调整，否则存在轨道衰减甚至坠落的风险。

如果后续乘组无法按时发射，2025年11月随“联盟MS-28”进入国际空间站的三名宇航员将不得不在空间站停留更长时间。

目前，俄罗斯国家航天集团已完成相关修复，并计划于3月22日从拜科努尔发射“进步MS-33”（Progress MS-33）货运飞船。与此同时，俄罗斯“Vezhitel”公司还在组织游客前往拜科努尔观看火箭发射活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】