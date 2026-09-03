阿特劳石油天然气大学扩大与中国教育机构合作

此次会谈取得的主要成果之一，是阿特劳石油天然气大学、语言文化出版社以及丝绸之路国家大学和咨询公司协会签署三方合作备忘录。

根据备忘录，各方将共同开发面向石油天然气行业专业人员的“Oil & Gas Chinese”专项语言培训课程。在合作框架下，各方还计划编写技术词典和行业术语表，引入用于学习中文的人工智能平台，并协助将该校科研人员的学术成果翻译成中文，在中国出版。

另一份合作备忘录由阿特劳石油天然气大学与内蒙古化工职业学院签署。双方合作内容包括学生和教师学术交流、按照“2+2”和“3+1”模式实施联合教育项目、组织实践和实习，以及共同开发和实施科教合作项目。

会谈期间，双方还特别关注了与华中科技大学代表建立合作关系的前景。双方就高等教育和科学领域可能开展的合作方向进行了讨论，其中包括实施联合项目的可能性。

扩大与中国教育机构的合作，符合阿特劳石油天然气大学发展国际合作、推进教育和科学国际化的战略方向。此次达成的协议将为学生和教师开展学术交流、实施联合教育项目、进行科学研究以及交流专业经验提供新的机会。

与中国合作伙伴的合作将进一步拓展该校的国际教育环境，并为学生、教师和科研人员创造更多实践机会。

据此前报道，哈萨克斯坦境内首个实践教学中心——“班·墨学院”，将在萨特巴耶夫大学设立。学院将借鉴中国职业技术教育模式开展工程技术人员培训，学生将在这里学习现代工业技术，并掌握各类工业生产设备的实际操作技能。