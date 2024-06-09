今天是哈萨克斯坦的“牧民日”

设立这个节日的目的，在于振兴哈萨克斯坦的畜牧业，振奋牧民的积极性，发展哈萨克斯坦的畜牧业文化。

根据哈萨克斯坦农业部提供的数据，今年前4个月，哈萨克斯坦畜牧业国内生产总值为7923亿坚戈。这一数据较去年同期有着显著的增长。

Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

其中，今年牛存栏增长4.3%，羊增长10%，马增长5.5%，骆驼增长9%，家禽增长0.8%。

前四个月，哈萨克斯坦每头奶牛的平均产奶量达到了641公斤。在私人养殖环境下的平均产奶量为632公斤/只，在专业养殖场则为676 公斤/只。

报告期内，每只母鸡平均产下 77 个鸡蛋。一般来说，家鸡平均每年产蛋227个。

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统计显示，哈萨克斯坦牛奶产量增长3.5%至143.22万吨。鸡蛋产量同比增长0.7%，达到14.462亿枚。

2024年1-4月，各类肉类产量（以屠宰重量计）同比增长2.5%，达35.93万吨。其中，马肉产量增长3%，骆驼肉增长15.4%，禽肉增长9.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】