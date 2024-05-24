今天是歌手迪玛希的生日 他三十岁了

迪玛希1994年出生于阿克托别市。他的父母，是著名的歌手、哈萨克斯坦文艺界功勋人士斯维特拉娜和哈纳特·阿依特巴耶夫夫妇。

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

迪玛希的祖父和祖母，也是当地颇有名气的音乐人，祖父是冬不拉琴手，祖母则是歌手。

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出身音乐世家的迪玛希从5岁起，便开始登台演出。6岁这一年，他赢得了“亲爱的（Айналайын）”杯哈萨克斯坦全国青少年艺术大赛钢琴组的冠军。这是他赢得的第一个国家级奖项，之后，他可以说是获奖无数。

2010年，迪玛希获“拜科努尔嘹亮旋律”国际艺术节一等奖。

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2012年获得“雏鹰杯”全国青少年歌唱大赛第一名，同年获得“东方集市”国际歌唱比赛冠军。

2013年，他赢得了吉尔吉斯«亚洲空间»第一届国际艺术节特等奖。

2015年，迪玛希参加了在白俄罗斯举行的“斯拉夫集市2015”国际艺术节，并一举拿下这项在东欧俄语区具有巨大影响力的国际性歌唱赛事的特等奖。

值得一提的是，他不仅是“斯拉夫集市”这项赛事创办以来首个赢得最高奖的哈萨克选手，同时也是第一个在决赛中演唱哈萨克语歌曲的歌手。

2017年，迪玛希参加了中国著名的竞技性电视歌唱节目 《我是歌手》，凭借出众的嗓音和艺术表现力，迅速走红中国，一度在中国成为了现象级的国民偶像。

2017年，迪玛希在被誉为亚洲“格莱美”的“华语音乐巅峰奖”上获得“亚洲最受欢迎歌手”称号。

迪玛希如今是许多国际奖项的获得者，也是全球最知名的哈萨克音乐人之一。

今年，迪玛希在土耳其迎来了自己的生日。

世界各地的歌迷正在通过不同的方式为他们所热爱的歌手庆祝生日。其中，在英国的歌迷俱乐部尤为活跃。

迪玛希在英国有两个粉丝俱乐部。歌手生日之际，俱乐部的成员们聚集在伦敦的著名地段，挥舞哈萨克斯坦国旗，唱跳哈萨克语歌曲和舞蹈，向这位歌手表达了衷心的祝福。

Фото: Oleg Savca

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除了英国，俄罗斯、巴西、罗马尼亚等国的歌迷俱乐部也组织类似的活动。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫5月21日文艺工作者日期间，主持为杰出文艺工作者颁奖的仪式上，高度评价了迪玛希为哈萨克文化走向世界做出的突出贡献。

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托卡耶夫总统说：

- 文艺界人士走在历史进程的最前列，为国家的快速发展做出了贡献。当前许多年轻艺术家以其独特的才华令全世界惊叹。其中，迪玛希独特的艺术给各国公民留下了深刻的印象，他们因迪玛希而歌唱哈萨克斯坦的国歌，挥舞哈萨克斯坦的蓝色国旗。

【编译：木合塔尔·木拉提】