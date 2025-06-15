致敬白衣天使：哈萨克斯坦庆祝医务工作者日
（哈萨克国际通讯社讯）今天，哈萨克斯坦医疗领域的从业者们迎来了属于自己的职业节日。根据1998年哈萨克斯坦总统签署的法令，每年六月的第三个星期日被定为医务工作者日。
值此节日之际，6月13日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府向全国所有医务人员致以节日祝贺。
同日，总统签署命令，表彰在哈萨克斯坦医疗事业发展中作出突出贡献的专家和工作者。
—成为医生是一种出自内心的选择，这是一份不是人人都能胜任的重担与复杂事业。医学工作者是国家健康的守护者，是最受尊敬的职业群体。特别是在新冠疫情暴发的全球危机时期，全国人民都亲眼见证了医生们的忠诚奉献。在那段艰难时光里，医学人员挽救了成千上万人的生命。我们高度评价他们坚定不移的努力，并为他们的英勇而自豪。“挽救一个人就等于拯救整个人类。”医生们每天在手术台上、在病房中都在上演着英雄行为。急救车上的每一次出动，都可能是与死神赛跑的时刻。因此，亲爱的医学工作者们，你们当之无愧地被称为和平年代的英雄。我向所有医学人员致以崇高的敬意。-总统说。
目前，哈萨克斯坦医疗系统共有约38万人在岗工作。每一位医务人员的奉献都意义重大，其中不乏几代人都投身医疗事业、守护国民健康的家庭。
每年，来自全球45个国家的近万名患者专程前来哈萨克斯坦接受治疗，印证了本国医疗服务质量的不断提升。
值得一提的是，哈萨克斯坦平均预期寿命已达75.4岁，医疗机构数量持续增长，技术基础设施也日益完善。
—过去五年内，我们新建了约800个医疗卫生设施，包括大量的门诊部和医院。这项工作仍在持续，国家还将继续推进基础设施建设。提升国家健康水平应从基础医疗服务抓起。目前，我们正在推进旨在改善农村地区医疗体系的国家项目，目前已建成469个医疗设施，到年底还将新建186个对象。各区医院正在配备符合时代需求的先进医疗设备。-托卡耶夫总统强调。
在这个意义非凡的日子里，向所有守护人民健康的医务工作者致以最诚挚的敬意与衷心的祝福。愿你们身体健康，工作顺利，家庭幸福。你们的专业精神、无私奉献和日复一日的坚守，是国家医疗体系的重要支柱。感谢你们为哈萨克斯坦人民的生命安全和健康福祉所作出的杰出贡献。节日快乐！
【编译：阿遥】