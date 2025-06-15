致敬白衣天使：哈萨克斯坦庆祝医务工作者日

—成为医生是一种出自内心的选择，这是一份不是人人都能胜任的重担与复杂事业。医学工作者是国家健康的守护者，是最受尊敬的职业群体。特别是在新冠疫情暴发的全球危机时期，全国人民都亲眼见证了医生们的忠诚奉献。在那段艰难时光里，医学人员挽救了成千上万人的生命。我们高度评价他们坚定不移的努力，并为他们的英勇而自豪。“挽救一个人就等于拯救整个人类。”医生们每天在手术台上、在病房中都在上演着英雄行为。急救车上的每一次出动，都可能是与死神赛跑的时刻。因此，亲爱的医学工作者们，你们当之无愧地被称为和平年代的英雄。我向所有医学人员致以崇高的敬意。-总统说。