今天是哈萨克斯坦国家冬不拉日

出于延续和振兴社会民族文化与身份认同的理念，哈萨克斯坦在2018年6月13日正式确立了文化主题国家节日——国家冬不拉日。

当年的冬不拉日恰好是7月1日。2000多名乐手聚集在首都«永恒之国»凯旋门广场，进行了一场至今令人难忘的音乐联奏表演。

冬不拉是哈萨克民族的传统弹拨乐器。其琴杆细长，音箱有瓢形和扁平的两种。一般采用松木、桦木、橡木、乌木、红木以及桑木制作，木材必须经过阳光晒干。琴颈即指板，过去多用整木斫成。音箱上有发音小孔，张羊肠弦两根，琴身有羊肠弦品位。

在哈萨克人的民间传说当中，曾经有乐手用冬不拉的琴声，向一位可汗传达了其长子身亡的死讯。而根据历史学家们的考证，古籍中最早有关冬不拉乐器的记载，出自阿尔法拉比亲手书写的文章当中，这位中世纪学者笔下，冬不拉被记录为«弹布尔（тамбур）»。

哈萨克斯坦著名的历史学家、人类学家乌兹别克阿里·加尼别科夫（Өзбекәлі Жәнібеков）曾在著作中指出，古代的哈萨克冬不拉琴最初只有9个弦品位，后来逐步增加并形成了当下的冬不拉形貌。2008年，在蒙古国境内出土了一柄公元五世纪古突厥时代的冬不拉古琴，其弦品位正好就是9个。该琴后来被命名为«冬不拉始祖琴»，现珍藏于蒙古国国立博物馆中，哈萨克斯坦也有一件复制品。

在哈萨克草原上的许多石刻、石雕和岩画当中，弹奏类似冬不拉的乐器的人物形象也非常常见。有学者因此猜测，冬不拉琴的历史很可能非常久远，能够达到5000年。

2019年，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国家冬不拉日的大型庆祝活动上讲话时说：

- 民族乐器冬不拉已经获得了世界的认可，被认为是哈萨克文化的象征。这个评价非常正确，是符合冬不拉在哈萨克文化中的实际地位的。哈萨克人有句老话说得好——«艺术体现民族的面貌»，让冬不拉走向世界，让年轻人们更加熟练的掌握这个伟大的乐器，传承给后人，是当下全球化浪潮下实现民族文化繁荣与振兴的不二选择。

托卡耶夫总统还提议，有必要在全国各地学校引入冬不拉课程，在现代全球化的背景下，加强和弘扬我国固有的独特价值观。

7月3日，托卡耶夫总统向全国人民致以“国家冬不拉日”的节日祝贺。