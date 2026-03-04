哈旅体部与德国旅游协会签署合作备忘录

据哈旅体部消息，哈萨克斯坦国家展馆汇聚了21家从事入境旅游的旅行社、酒店业代表、供应哈萨克斯坦特色菜肴的餐厅，以及6个地区的代表。

此外，在Sandyq集团连锁餐厅的支持下，展示了哈萨克传统美食潜力。根据协议，德国旅游协会目的地论坛（DRV Destination Forum）将于今年8月在阿斯塔纳举行。

该项目将介绍哈萨克斯坦的旅游机遇，组织与德国旅行社的B2B洽谈，并展示哈萨克斯坦的主要旅游目的地和基础设施。

值得一提的是，该论坛将成为向德国市场推介哈萨克斯坦旅游产品的有效机制。

- 该协议的主要目标是将哈萨克斯坦旅游线路纳入德国主要旅行社的旅游产品目录，并在德国市场积极推广。此次旅游论坛是重要的一步，表明两国在旅游领域的合作已迈上新的台阶。-旅游产业委员会代主席努尔波勒·拜詹诺夫说。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

据悉，柏林国际旅游交易会（ITB Berlin）是全球旅游业的领先商业平台。参加此次展会将巩固哈萨克斯坦在欧洲市场的地位。例如，预计到2025年，将有约10万德国游客到访哈萨克斯坦。

签署备忘录和举办论坛，清晰地体现了旨在拓展国际伙伴关系、丰富入境旅游产品种类、提升哈萨克斯坦作为具有竞争力的旅游和商务目的地地位的系统性工作。

德国旅游协会 (DRV) 是德国旅游业的行业协会，拥有超过 3000 家会员企业，涵盖了德国公民约 90% 的旅行团。该协会制定行业发展方向，参与国家旅游政策的制定，并在国际旅游市场中发挥着重要作用。

【编译：小穆】