独联体国家外长会议在阿拉木图召开 聚焦地区合作与胜利日纪念

在会议正式开始前，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾迎接了与会各国代表团成员。此次活动按照传统，首先举行了官方合影仪式。

努尔特列吾部长在致辞中指出，2025年将以纪念“二战胜利80周年”的名义在独联体范围内开展多项活动。他强调，在那场惨烈战争中，哈萨克人民展现了英勇和不屈的精神。

- 哈萨克斯坦作为战略后方，在战争中发挥了重要作用。共有120万名哈萨克斯坦人奔赴前线，占当时全国人口的四分之一。我国还为前线提供了大量食品和物资：超过500万吨面粉和80万吨肉类被运往前线。此外，战场上所使用的10发子弹中就有9发是由哈萨克斯坦的铅冶炼而成。这是我们为共同胜利所作出的真实贡献。因此，我愿借此机会向在座各位同仁致以即将到来的胜利日祝贺，愿和平、幸福与繁荣常伴左右。- 他说。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

据介绍，本次会议中，独联体成员国外长将就国际热点问题展开讨论，重点涉及政治、贸易、经济、文化与人文合作的现状与前景。

会议期间，还将举行“中亚－俄罗斯”外长会议，围绕地区国家在贸易、投资、交通物流与文化人文交流方面的协调合作展开深入探讨。

此外，会议特别关注独联体国家在纪念二战胜利80周年方面的筹备进展。

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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，昨日，努尔特列吾部长与到访的俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在阿拉木图举行了工作会谈。双方就高层间达成的协议执行情况及两国在政治、经贸、人文等领域的双边合作问题进行了深入磋商。

值得一提的是，4月10日，努尔特列吾与拉夫罗夫率团在阿拉木图的“28勇士公园”共同向二战阵亡将士纪念碑敬献花圈，以表达哀思与敬意。

【编译：木合塔尔·木拉提】