卡塔尔媒体代表团访问哈萨克斯坦总统电视广播综合体

卡塔尔媒体代表团到访了哈萨克斯坦总统电视广播综合体旗下的Jibek Joly, Silk Way, Silk Way Cinema电视频道，以及哈萨克国际通讯社和纪录片中心。

Photo credit: Adlet Beremkulov/Kazinform

半岛媒体集团总裁穆斯塔法·苏瓦格指出了在哈萨克斯坦举行“半岛媒体周”活动的重要性。

-我相信，在阿斯塔纳度过的日子充满了重要事件和成果。培训的组织水平很高，我们对学员们的积极性和兴趣感到惊讶。我们看到，贵国的新闻学院有着悠久的传统，并且紧随世界潮流。同时，我想强调贵国的美丽及其在旅游领域的巨大潜力。-他说。

哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃表示，联合举办此类活动旨在发展教育和信息领域的合作。

-这使我们各国的观众能够更多地了解区域新闻，并确保记者根据媒体行业的趋势接受培训。我们的首个联合活动“半岛媒体周”取得了丰富的成果。我们下一阶段的合作将是联合创作和内容交流方向的项目。-她说。

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参与“半岛媒体周”学员们接受了超过100个小时的理论和实践课程，主题包括“新闻报道”、“数据新闻”、“移动新闻”、“数字叙事”和“新闻主持人课程”。

此类培训不仅在哈萨克斯坦，也在中亚地区进行。在讲座课程结束时，学员将获得半岛媒体学院颁发的证书。

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据悉，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年2月对卡塔尔的国事访问期间，哈萨克斯坦总统广播电视综合体与卡塔尔媒体界签署了合作备忘录。

值得一提的是，总统广播电视综合体是哈萨克斯坦最大的媒体企业之一，旗下拥有Jibek Joly、Silk Way、Silk Way Cinema等电视频道，以及拥有百年历史的“哈萨克国际通讯社”和纪录片中心。

半岛电视台创建于1996年。该电视台使用阿拉伯语和英语进行全球广播，并在世界各地设有50多个海外办事处。

【编译：小穆】