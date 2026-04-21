哈萨克斯坦总统广电综合体与蒙古国国家广播电视台签署合作备忘录

备忘录由哈萨克斯坦总统广电综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与蒙古国国家公共广播电视台总干事格热尔·甘呼雅格签署。

该文件为双方深化媒体领域合作奠定基础，明确了在媒体发展重点方向上的合作框架。根据备忘录，双方将加强在媒体内容交换、联合项目实施、专业经验交流以及人才培训与实习等方面的合作，同时推动媒体产品在国内外层面的传播与推广。

文件还特别强调发展现代数字传播形式，包括拓展在网络平台、社交媒体及多媒体产品领域的合作空间。此外，双方还将重点推进展示两国旅游、文化和经济潜力的联合媒体项目。

哈萨克斯坦总统广电综合体是为国家元首提供信息保障的重要媒体机构，旗下包括“Jibek Joly”电视与广播频道、纪录片中心以及以六种语言文字发布新闻的哈萨克国际通讯社。

蒙古国国家公共广播电视台（MNB）是该国唯一的公共广播机构，也是规模最大的媒体公司，拥有6个电视频道（其中包括全天候播出的新闻频道MNB News）和4个广播电台，其下属“蒙古之声”广播以7种语言播出节目，部分内容还以哈萨克语制作播出。

【编译：木合塔尔·木拉提】