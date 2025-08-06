致敬传奇宇航员：穆萨巴耶夫遗体告别仪式在阿拉木图举行

追悼现场庄严肃穆，仪式上设有荣誉仪仗。出席告别仪式的有著名宇航员托赫塔尔·奥巴科洛夫、阿伊登•阿伊姆别托夫，哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林，国防部长达吾然·霍萨诺夫，参议员苏音德克·阿勒达舍夫等。

国务顾问叶尔兰·卡林代表总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣读悼词，向穆萨巴耶夫的亲属及全国人民表达深切哀悼，并高度评价其作为宇航员、国家公务员及社会活动家的杰出贡献。

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

宇航员托赫塔尔·奥巴科洛夫在讲话中表示：

- 塔勒哈特不仅是哈萨克斯坦的英雄，也是俄罗斯乃至整个国际航天界的楷模。他的事迹将被整个航天界铭记，无论宇航员来自哪个国家、从哪个航天中心升空，我们始终忠于职业，忠于宇宙，因为宇宙将我们紧密联系在一起。这是任何人都无法抹去的联结。塔勒哈特为哈萨克斯坦付出了太多。他是一个真正的爱国者，我亲眼目睹他为了国家所做的一切，他所做的一切都发自内心、坦荡无愧。今天在向你告别之时，我想告诉你的家人和全国人民：哈萨克斯坦永远不会忘记你。安息吧，亲爱的战友。

俄罗斯航天界也派出代表参加了悼念活动。前往阿拉木图送别穆萨巴耶夫的有俄罗斯国家航天集团副总经理谢尔盖·克里卡廖夫、累计在轨时间最长的宇航员奥列格·科诺年科以及苏联英雄阿纳托利·阿尔特谢巴尔斯基。

谢尔盖·克里卡廖夫在致辞中回忆说：

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

- 我第一次与塔勒哈特相识是在苏联特技飞行锦标赛上，当时我们各自在不同队伍，但作为飞行员彼此熟识。后来我们又在宇航员训练中心共事。他一步步成长为宇航指令长，是年轻一代心中的榜样，是全联盟追梦青年的化身。他为我们共同的空间项目留下了深远的印记。

追悼仪式结束后，在阿拉木图28勇士公园中举行了伊斯兰传统的殡礼祈祷仪式。

塔勒哈特·穆萨巴耶夫于8月3日逝世，享年75岁，托卡耶夫总统发唁电悼念。塔勒哈特·穆萨巴耶夫是继托赫塔尔·奥巴克罗夫之后第二位遨游太空的哈萨克族宇航员，也是首位在开放空间工作的哈萨克斯坦宇航员，他的传奇人生备受瞩目。

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

【编译：达娜】