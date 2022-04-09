戈洛夫金TKO击败村田 再度成为三料拳王

哈通社/努尔苏丹/4月9日 -- 哈萨克斯坦中量级IBF/IBO世界拳王根纳季·戈洛夫金4月9日在日本埼玉超级竞技场（Saitama Super Arena）举行拳击比赛中，于第九回合TKO击败对手——日本WBA«超级»拳王村田凉太。

通过这一重要的胜利，戈洛夫金再度成为WBA/IBF/IBO中量级三料拳王。

同时，40岁的戈洛夫金也将职业战绩上升为42胜1负1平，总计37场KO获胜。

在赛后接受的采访时，戈洛夫金对对手村田凉太表达了敬意。并在职业生涯中，首次将自己的战袍——哈萨克长袍现场赠与村田凉太。

根据哈萨克的传统，为他人披上长袍是哈萨克人对最尊贵的人才会使用的礼节。

«我的对手是奥运会冠军，同时还是WBA拳王。他不是曾经的冠军，即使现在也仍然是。在今天的擂台上，他展示了一个拳王的风采。在日本的土地上，举行这样一场盛大的比赛，我非常的高兴和荣幸。作为哈萨克斯坦的代表，我相信我们今晚奉献了一场精彩的秀。»他说。

随后，戈洛夫金还向支持者们表示了感谢：«我要向支持者们表示谢意。尤其是，那些专程从哈萨克斯坦赶来比赛现场的支持者们，我要向他们说一声谢谢，谢谢你们兄弟们！前进哈萨克斯坦！»

根据之前达成的协议，今年9月戈洛夫金将提升体重（从160磅提升至168磅），与老对手阿瓦雷兹进行三番战。

值得一提的是，戈洛夫金4月8日刚刚年满40周岁。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫专门就此致信表示祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】