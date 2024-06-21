哈俄联合治蝗，共同保护边境农田

此前，6月18日，哈萨克斯坦阿克托别州境内发现从俄罗斯奥伦堡州斯韦特雷区飞来的蝗虫。萨帕若夫部长立即赶赴蝗虫防治现场，并与俄方官员共同调研了哈俄边境地区的治蝗进展情况。

截至目前，阿克托别州艾铁克比县计划对30.7万公顷土地进行化学防治，已完成7.1万公顷。哈萨克斯坦方面共投入了33台专用喷洒设备和6架小型飞机进行作业，并沿哈俄边境完成了104公里的化学防治工作。总体而言，阿克托别州共投入76台设备（包括11架飞机）进行防治作业，计划土壤处理面积为78.4万公顷，目前已完成48.2万公顷，占计划的61%。

库尔曼巴耶夫副部长表示，俄方已沿俄哈边境22万公顷土地进行化学防治作业，共投入12台设备。自6月20日起，俄方又增加了12台设备，以加强防治力度。

在会谈中，双方还签署了一份关于防止蝗虫迁徙到邻国的议定书，进一步明确了双方的合作框架和具体措施。

截至6月20日，哈萨克斯坦已在全国范围内完成约160万公顷土地的化学防治工作，其中库斯塔奈州27万公顷，阿克托别州48.2万公顷。8个边境地区也正在积极开展治蝗工作，哈萨克斯坦仍在持续密切监测蝗灾灾情，确保农田安全。

【编译：阿遥】