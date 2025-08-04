哈萨克斯坦“同胞基金”代表团赴乌兹别克斯坦 出席“友谊日”节庆活动

根据乌兹别克斯坦总统令，自2021年起，每年7月30日定为“乌兹别克斯坦人民友谊日”，并以为期一周的“友谊”节形式隆重庆祝。今年，节庆期间，来自各民族的舞蹈、音乐、手工艺品及文化展览轮番上演，广泛弘扬了国内和平与和谐的精神。

Фото: Отандастар қоры

活动吸引了乌兹别克斯坦民族关系委员会领导、外国使节、民族文化中心代表等参与。在7月25日至31日举办的人民友谊节框架内，各地还组织了文化教育活动、创意交流会及精彩演出。

Фото: Отандастар қоры

特别是，在塔什干举办的“巩固民族团结——新乌兹别克斯坦发展的坚实基础”国际会议成为亮点。会议邀请了参议员、议员、民族文化中心负责人、国际组织及外交使团代表、多位外国学者和专家与会。哈萨克斯坦“同胞基金”代表团受邀出席，围绕深化互助合作与经验交流展开讨论。

会议对乌兹别克斯坦在促进民族和谐与友谊方面所作努力给予高度评价，活动进一步巩固了两国间的文化与人道主义联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】