哈乌总统共同出席阿里希尔·纳沃伊雕像揭幕仪式
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫8日共同出席著名政治家、诗人阿里希尔·纳沃伊雕像的揭幕仪式。
哈萨克斯坦总统表示，在首都阿斯塔纳设立著名诗人、思想家阿里希尔·纳沃伊的雕像，首先充分体现了哈萨克人民对乌兹别克人民的特别尊重。
-两国自古以来是兄弟国家。两国人民有着很多共同的价值观。此外，我们有着相同的历史和语言，以及宗教信仰。两国之间形成了独特的兄弟情谊。在这方面，阿里希尔·纳沃伊有着特殊的作用。穆合塔尔·奥埃佐夫曾说：“阿里希尔·纳沃伊不仅对乌兹别克文学，甚至影响了部分亚洲和东方国家的文学。”我们认为，伟大诗人的遗产是整个突厥人民的精神财富。-托卡耶夫说。
托卡耶夫总统表示，哈萨克学者高度评价将突厥文学提升至世界水平的阿里希尔·纳沃伊的作品。
-我们对硕罕·瓦里汗诺夫成为最先研究阿里希尔·纳沃伊作品之一感到骄傲。而哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒将纳沃伊视为自己的导师。阿里希尔·纳沃伊独特的写作风格和思想深度启发了世界各地的诗人和作家。这一趋势仍在继续。他为后代留下了丰富的文学和治学遗产。他的人文思想在世界知识宝库中有着特殊的地位。阐明诗人世界观和深刻观点的作品至今仍未失去其相关性。-总统说。
哈萨克斯坦总结道，该雕像体现出突厥人民之间延续至数百年的兄弟情谊。此外，继续保持相关性和加强这一关系是共同任务。
乌兹别克斯坦总统向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民表示感谢，并表示伟大诗人的作品是共同的财富。
-乌兹别克和哈萨克人民是血脉相连的兄弟。两国有着共同的历史、文化和习俗。我们对此非常珍惜。哈萨克著名已故诗人涅斯普别克·阿伊特吾勒2020年将阿里希尔·纳沃伊的主要作品《哈姆萨》翻译成哈萨克语，并出版发行。而我们对哈萨克斯坦总统为该书撰写序言感到非常高兴。-他说。
哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦代表团成员，以及两国学界代表出席了雕像揭幕仪式。
【编译：小穆】