哈乌总统共同出席阿里希尔·纳沃伊雕像揭幕仪式

-我们对硕罕·瓦里汗诺夫成为最先研究阿里希尔·纳沃伊作品之一感到骄傲。而哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒将纳沃伊视为自己的导师。阿里希尔·纳沃伊独特的写作风格和思想深度启发了世界各地的诗人和作家。这一趋势仍在继续。他为后代留下了丰富的文学和治学遗产。他的人文思想在世界知识宝库中有着特殊的地位。阐明诗人世界观和深刻观点的作品至今仍未失去其相关性。-总统说。