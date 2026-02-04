托卡耶夫同巴基斯坦总统扎尔达里举行会谈

托卡耶夫对扎尔达里总统给予其本人及哈萨克斯坦代表团的热情款待表示感谢，并高度评价了此次访问的高水平组织工作。

他回顾称，建交三十多年来，哈萨克斯坦与巴基斯坦开展了富有成效的政治对话，并在各领域持续加强双边合作。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦在领土规模和经济潜力方面是中亚最大的国家，而巴基斯坦地处南亚、中亚及中东的交汇处，地理位置优越。这种互补的地缘政治优势是促进双方实现长期战略目标的重要因素。

国家元首强调，在与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫的会谈达成务实成果后，阿斯塔纳与伊斯兰堡正式签署了关于将两国关系提升至战略伙伴新高度的联合宣言。这一举措充分定义了两国的兄弟情谊，体现了双方致力于在所有领域持续扩大协作的坚定决心。

扎尔达里总统高度评价了两国合作的发展水平，并重申巴方愿进一步加强互利协作的积极意愿。

会谈中，双方就双边议程中的紧迫问题交换了意见，并确定了拓展长期关系的新方向。

托卡耶夫总统表示，相信此次访问的丰硕成果将为哈巴伙伴关系注入强劲动力，造福两国人民的共同繁荣。

