欧盟同意向乌克兰提供900亿欧元贷款支持

消息称，欧盟计划于4月初向乌克兰拨付首笔资金，以减轻基辅对外部援助的依赖。

在欧盟理事会轮值主席国塞浦路斯提出新的方案后，各成员国常驻代表已就相关法律文本达成一致。

塞浦路斯财政部长马基斯·克拉夫诺斯表示，此次达成的协议表明，欧盟将继续采取果断行动，坚定支持乌克兰及其人民。他指出，这一新的融资工具将有助于增强乌克兰抵御俄罗斯侵略的能力，同时也向国际社会释放出明确信号，即国家主权和领土完整必须依据国际法得到充分尊重。

据悉，在布鲁塞尔峰会上达成政治共识的900亿欧元贷款，将通过发行统一债务工具进行融资，欧盟预算将为投资者提供担保。

根据协议，匈牙利、斯洛伐克和捷克将完全免除所有相关财政义务，包括年度利息支出。欧盟委员会估算，其余24个成员国为弥补相关成本，每年需承担约20亿至30亿欧元的支出。

这笔900亿欧元贷款将分为两大部分，其中300亿欧元用于预算支持，600亿欧元用于军事援助。若战争结束，资金结构可能进行重新评估。

报道称，相关资金将随着时间推移并在满足严格条件的前提下逐步拨付。例如，一旦乌克兰在反腐领域出现任何倒退，援助将被中止。

协议还规定，只有在俄罗斯同意停止战争并对基辅造成的损失作出赔偿的情况下，乌克兰才需偿还这笔900亿欧元贷款。鉴于莫斯科方面已明确拒绝支付赔偿，布鲁塞尔方面预计最终将自行承担相关债务。

目前，已于周三签署的法律文件仍有待欧洲议会批准。欧方表示，将加快相关程序，力争按照基辅提出的时间表，于4月初完成首笔资金拨付。

【编译：木合塔尔·木拉提】