18:47, 15 10月 2020 | GMT +6
职业拳击：阿里木汗吾勒入围美国拳坛杂志中量级排名TOP10
哈通社/努尔苏丹/10月15日 —— 据Sports.kz消息，美国著名拳坛杂志《The Ring》15日公布所有级别最新排名。
根据排名，四个级别拳王、现役WBA中量级拳王索尔·阿尔瓦雷斯（53-1-2,36KO）仍维持中量级拳坛杂志拳王头衔，而哈萨克斯坦IBF/IBO中量级拳王根纳季·戈洛夫金（40-1-1,35KO）位居榜首位。
值得一提的是，近日成功卫冕中量级WBO Global和WBC Continental Americas金腰带的另一名哈萨克斯坦职业拳手贾尼别克·阿里木汗吾勒（9-0-0,5KO）首次入榜，位居第10位。
《The Ring》中量级排名：
1.根纳季·戈洛夫金（哈萨克斯坦）
2.杰默尔•查洛 （美国）
3.德梅特里奥斯·安德拉德（美国）
4.谢尔盖·德列维奇杨科（乌克兰）
5.村田凉太（日本）
6.卡米尔·斯泽雷梅塔（波兰）
7.小克里斯·尤班克（英国）
8.罗布·布兰特（美国）
9.利亚姆·威廉斯（英国）
10.贾尼别克·阿里木汗吾勒（哈萨克斯坦）
据悉，阿里木汗吾勒10月10日在美国拉斯维加斯美高梅大酒店（MGM Grand）对阵阿根廷拳手贡萨洛·科利亚（16-3，6KO），并在第二回合击倒对手取得了胜利。
【编译：小穆】