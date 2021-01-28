中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    22:49, 28 一月 2021 | GMT +6

    U21欧洲杯预选赛：哈萨克斯坦与土耳其和比利时同组

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/1月28日 —— 2023年U21欧洲杯预选赛抽签仪式28日在瑞士尼翁举行。

    抽签仪式上，53支球队被分成9个小组，其中8个小组有6支球队，1个小组有5支球队。每个小组头名以及成绩最好的小组第二（不包括对阵小组第6名球队的成绩）直接晋级正赛，另外8个小组的第二名将两两厮杀，决出剩余4个参赛名额。

    根据抽签结果，哈萨克斯坦U21国家队被分在I组，与比利时和土耳其同组。

    U21欧洲杯预选赛抽签结果：

    A组：克罗地亚、奥地利、挪威、芬兰、阿塞拜疆、爱沙尼亚

    B组：德国、波兰、以色列、匈牙利、拉脱维亚、圣马力诺

    C组：西班牙、俄罗斯、斯洛伐克、北爱尔兰、立陶宛、马耳他

    D组：葡萄牙、希腊、冰岛、白俄罗斯、塞浦路斯、列支敦士登

    E组：荷兰、瑞士、保加利亚、威尔士、摩尔多瓦、直布罗陀

    F组：意大利、瑞典、爱尔兰、波黑、黑山、卢森堡

    G组：英格兰、捷克、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、科索沃、安道尔

    H组：法国、塞尔维亚、乌克兰、北马其顿、法罗群岛、亚美尼亚

    I组：丹麦、比利时、土耳其、苏格兰、哈萨克斯坦

    据悉，2023年U21欧洲杯将在罗马尼亚和格鲁吉亚进行，共有16支参赛球队，除了2支东道主外，其他14支参赛球队将通过预选赛决出。

    预选赛比赛时间为2021年3月到2022年6月，附加赛则会在2022年9月进行。

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 足球 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!