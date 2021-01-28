U21欧洲杯预选赛：哈萨克斯坦与土耳其和比利时同组

哈通社/努尔苏丹/1月28日 —— 2023年U21欧洲杯预选赛抽签仪式28日在瑞士尼翁举行。

抽签仪式上，53支球队被分成9个小组，其中8个小组有6支球队，1个小组有5支球队。每个小组头名以及成绩最好的小组第二（不包括对阵小组第6名球队的成绩）直接晋级正赛，另外8个小组的第二名将两两厮杀，决出剩余4个参赛名额。

根据抽签结果，哈萨克斯坦U21国家队被分在I组，与比利时和土耳其同组。

U21欧洲杯预选赛抽签结果：

A组：克罗地亚、奥地利、挪威、芬兰、阿塞拜疆、爱沙尼亚

B组：德国、波兰、以色列、匈牙利、拉脱维亚、圣马力诺

C组：西班牙、俄罗斯、斯洛伐克、北爱尔兰、立陶宛、马耳他

D组：葡萄牙、希腊、冰岛、白俄罗斯、塞浦路斯、列支敦士登

E组：荷兰、瑞士、保加利亚、威尔士、摩尔多瓦、直布罗陀

F组：意大利、瑞典、爱尔兰、波黑、黑山、卢森堡

G组：英格兰、捷克、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、科索沃、安道尔

H组：法国、塞尔维亚、乌克兰、北马其顿、法罗群岛、亚美尼亚

I组：丹麦、比利时、土耳其、苏格兰、哈萨克斯坦

据悉，2023年U21欧洲杯将在罗马尼亚和格鲁吉亚进行，共有16支参赛球队，除了2支东道主外，其他14支参赛球队将通过预选赛决出。

预选赛比赛时间为2021年3月到2022年6月，附加赛则会在2022年9月进行。

【编译：小穆】