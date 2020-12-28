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    19:49, 28 12月 2020 | GMT +6

    卫生部副部长：一剂俄“卫星-V”新冠疫苗价格为20美元

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    哈通社/努尔苏丹/12月28日 —— 哈萨克斯坦卫生部第一副部长马拉特·硕然诺夫28日就俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗和国产疫苗价格问题回答记者提问。

    硕然诺夫说：“根据俄方提供的信息，一剂‘卫星-V’疫苗价格为20美元。”

    第一副部长表示，因国产疫苗还处于研发阶段，价格还未正式确定。

    “疫苗研发专家组预计下个月将提供疫苗价格信息。”他说。

    据悉，值得一提的是，哈萨克斯坦SK制药公司与俄罗斯直接投资基金今年8月26日签署了分配保证数量的“卫星-V”疫苗协议。11月11日，哈俄两国元首举行电话会谈，并就在哈境内生产俄制疫苗问题达成了共识

    12月4日，哈萨克斯坦卫生部与俄罗斯直接投资基金（RDIF）签署了关于“卫星-V”新冠疫苗加快注册、生产和传播领域进行合作的协议。根据协议，哈萨克斯坦相关部门结束必要程序后，俄方将进行技术转移，并向哈萨克斯坦提供生产不少于200万剂疫苗的原料。

    12月21日，卡拉干达制药厂正式启动“卫星-V”新冠疫苗本国生产工作，并将首批6000剂疫苗送往俄罗斯进行质量检测。

    根据计划，疫苗预计在明年1月26日-2月11日期间完成哈萨克斯坦境内的注册

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦与俄罗斯 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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