卫生部副部长：一剂俄“卫星-V”新冠疫苗价格为20美元

哈通社/努尔苏丹/12月28日 —— 哈萨克斯坦卫生部第一副部长马拉特·硕然诺夫28日就俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗和国产疫苗价格问题回答记者提问。

硕然诺夫说：“根据俄方提供的信息，一剂‘卫星-V’疫苗价格为20美元。”

第一副部长表示，因国产疫苗还处于研发阶段，价格还未正式确定。

“疫苗研发专家组预计下个月将提供疫苗价格信息。”他说。

据悉，值得一提的是，哈萨克斯坦SK制药公司与俄罗斯直接投资基金今年8月26日签署了分配保证数量的“卫星-V”疫苗协议。11月11日，哈俄两国元首举行电话会谈，并就在哈境内生产俄制疫苗问题达成了共识。

12月4日，哈萨克斯坦卫生部与俄罗斯直接投资基金（RDIF）签署了关于“卫星-V”新冠疫苗加快注册、生产和传播领域进行合作的协议。根据协议，哈萨克斯坦相关部门结束必要程序后，俄方将进行技术转移，并向哈萨克斯坦提供生产不少于200万剂疫苗的原料。

12月21日，卡拉干达制药厂正式启动“卫星-V”新冠疫苗本国生产工作，并将首批6000剂疫苗送往俄罗斯进行质量检测。

根据计划，疫苗预计在明年1月26日-2月11日期间完成哈萨克斯坦境内的注册。

【编译：小穆】