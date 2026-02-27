哈萨克斯坦外交部长出席“中亚+英国”外长会晤

会晤期间，各方围绕双边及地区议程中的广泛议题交换意见，讨论涵盖经济增长机遇、扩大贸易与投资合作、加强区域互联互通以及共同推进国际交通走廊建设等重点方向。

阔谢尔巴耶夫在发言中强调，中亚地区与英国开展务实、互利的战略协作具有重要意义。他指出，此类合作将为所有参与国经济实现可持续发展注入动力。

—哈萨克斯坦在保障区域互联互通方面发挥着主导作用。目前共有13条大型过境运输走廊穿越我国领土，欧洲与亚洲之间约85%的陆路货运通过哈萨克斯坦境内完成。这一战略地位构成了“CA5+UK”合作模式的关键要素。在这一框架下，我们将英国视为长期合作伙伴，并准备推动取得务实成果，以造福各国经济、社会和共同未来，-阔谢尔巴耶夫表示。

英国外交大臣伊薇特·库珀在讲话中指出，中亚是一个充满活力、发展迅速的地区，其突出特征是经济持续增长、区域协作不断深化，并在国际事务中发挥着日益重要的作用。她高度评价中亚国家在加强互联互通、参与构建现代化经济与政治合作架构方面所展现的务实立场。

与会各方重点探讨了如何将中亚地区的资源优势和过境潜力，同英国在金融、监管标准、技术与教育领域的优势有效结合。

中亚各国代表一致认为，“CA5+UK”是英国与中亚国家之间重要的互动机制。各方强调，该机制已成为开展结构化、以结果为导向对话的重要平台，不仅有助于统筹审议符合中亚国家利益的地区议程，也为推动经济倡议和实施联合项目创造了新的机遇。

【编译：阿遥】